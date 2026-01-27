Das war knapp!
Kuh springt über Leitplanke und landet vor Auto
Die rasche Reaktion eines Autofahrers hat am frühen Dienstagmorgen auf der irischen Autobahn M6 nur knapp eine fatale Kettenreaktion verhindert: Nach einem Unfall gerieten mehrere Rinder auf die Fahrbahn – eines der Tiere sprang plötzlich über die Mittelleitwand in den Gegenverkehr.
Wie „The Journal“ berichtet, ereignete sich der Vorfall nahe Rochfortbridge im County Westmeath. Der Autofahrer Ciarán Flynn veröffentlichte Dashcam-Aufnahmen, die zeigen, wie ein Rind über den Mittelstreifen der Autobahn springt und unmittelbar vor seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn landet. Flynn erklärte gegenüber der Zeitung, er sei „gesegnet“ gewesen, dem Tier noch ausweichen zu können.
Tiere irrten nach Crash auf Fahrbahn herum
Nach Angaben der irischen Polizei (Gardaí) war es gegen 7.15 Uhr auf der M6 bei der Ausfahrt Junction 3 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Dabei kollidierte ein Auto mit einem Anhänger, der Vieh transportierte.
Infolge des Zusammenstoßes liefen mehrere Tiere auf die Autobahn, weshalb die Strecke kurzzeitig gesperrt werden musste. Laut Polizei wurden keine Tiere verletzt. Eine Person wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
