Kuh springt über Leitplanke und landet vor Auto

Wie „The Journal“ berichtet, ereignete sich der Vorfall nahe Rochfortbridge im County Westmeath. Der Autofahrer Ciarán Flynn veröffentlichte Dashcam-Aufnahmen, die zeigen, wie ein Rind über den Mittelstreifen der Autobahn springt und unmittelbar vor seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn landet. Flynn erklärte gegenüber der Zeitung, er sei „gesegnet“ gewesen, dem Tier noch ausweichen zu können.