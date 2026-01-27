Kanzler Stocker plant Ukraine-Reise im Februar

Rund um den vierten Tag der russischen Invasion am 28. Februar soll es so weit sein. „Ich freue mich, bald in die Ukraine zu reisen“, schrieb Stocker am Dienstag in einem englischsprachigen X-Post unter ein Foto, das ihn bei einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigen soll. „Danke für Ihren Telefonanruf und Ihre Information über die Lage an Ort und Stelle“, richtete der Kanzler dem ukrainischen Präsidenten aus.