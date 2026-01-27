USA fordern von der Ukraine Gebietsverzicht

Traurig, aber wahr: Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an einen Gebietsverzicht.
Ein Hauptstreitpunkt der Verhandlungen über ein Kriegsende ist Kreml-Chef Wladimir Putins Forderung, dass die Ukraine die unter ihrer Kontrolle verbliebenen Teile der Region abtritt. So hat der Machthaber wiederholt gedroht, Russland werde den Rest mit Gewalt einnehmen, sollte die Ukraine das Gebiet nicht aufgeben.
Einhalt gebieten kann die US-Regierung dem Größenwahn wohl nicht: Sie soll der Ukraine signalisiert haben, ein Friedensabkommen würde wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern, berichtete die „Financial Times“ am Dienstag unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen. Washington habe zudem in Aussicht gestellt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, falls sich Kiew aus den noch kontrollierten Teilen der Ostukraine zurückziehe.
Russland bezeichnete einen Abzug der ukrainischen Truppen aus der Donbass-Region als Möglichkeit für ein Kriegsende. „Ein Rückzug aus dem Donbass ist der Weg zum Frieden für die Ukraine“, schrieb der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, auf der Online-Plattform X. Russland kontrolliert rund 90 Prozent der ostukrainischen Donbass-Region.
Ukraine sichert sich finanzielle Unterstützung aus Europa für Gaskäufe
Angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Energieversorgung sichert sich die Ukraine finanzielle Unterstützung aus Europa für Gaskäufe. Über Instrumente der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) sollen 85 Millionen Euro für die Beschaffung zusätzlicher Gasmengen bereitgestellt werden, teilte Energieminister Denys Schmyhal auf der Online-Plattform X mit. Die Arbeiten zur Sicherung der entsprechenden Finanzhilfe von einem europäischen Land seien fast abgeschlossen, fügte er hinzu.
