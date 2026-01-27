USA fordern von der Ukraine Gebietsverzicht

Einhalt gebieten kann die US-Regierung dem Größenwahn wohl nicht: Sie soll der Ukraine signalisiert haben, ein Friedensabkommen würde wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern, berichtete die „Financial Times“ am Dienstag unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen. Washington habe zudem in Aussicht gestellt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, falls sich Kiew aus den noch kontrollierten Teilen der Ostukraine zurückziehe.