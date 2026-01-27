Wohin wurde giftiges Asbest-Gestein ausgeliefert?

„Mir ist nicht gut bei der Sache“, hat Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart, kürzlich in einem Gespräch mit der „Krone“ gesagt. Seine Stadtgemeinde ist eine von drei Orten im Burgenland, an denen Greenpeace Proben genommen hat, um sie auf den krebserregenden Asbest zu überprüfen. Sämtliche Proben wiesen deutliche Belastungen auf. Rosner schätzt, dass das gesamte Südburgenland von der Sache betroffen ist. Es gebe wahrscheinlich keine Gemeinde, wo kein asbestbelastetes Material hingelangt sei – in Form von Schotter oder Streusplitt.