Wohin wurde giftiges Asbest-Gestein ausgeliefert?

Die Umweltorganisation Greenpeace hat in mehreren Gemeinden im Burgenland Asbestproben genommen – alle wiesen deutliche Belastungen auf, wir haben mehrfach berichtet. Betroffen ist offenbar nicht nur das gesamte Südburgenland, auch in der Steiermark sollen Bauprojekte mit belastetem Material in Verbindung stehen. Die Verunsicherung ist groß.
„Mir ist nicht gut bei der Sache“, hat Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart, kürzlich in einem Gespräch mit der „Krone“ gesagt. Seine Stadtgemeinde ist eine von drei Orten im Burgenland, an denen Greenpeace Proben genommen hat, um sie auf den krebserregenden Asbest zu überprüfen. Sämtliche Proben wiesen deutliche Belastungen auf. Rosner schätzt, dass das gesamte Südburgenland von der Sache betroffen ist. Es gebe wahrscheinlich keine Gemeinde, wo kein asbestbelastetes Material hingelangt sei – in Form von Schotter oder Streusplitt.
