Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Video geht jetzt viral

Tennis-Ass zertrümmert Schläger nach bitterem Aus

Tennis
27.01.2026 16:29
Coco Gauff musste einen sportlichen Tiefschlag einstecken.
Coco Gauff musste einen sportlichen Tiefschlag einstecken.(Bild: AFP/DAVID GRAY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zuerst das durchaus überraschende Aus im Viertelfinale der Australian Open, dann musste der Tennisschläger dran glauben. Eine Szene, die nun auch noch viral geht. Kein guter Tag für Tennis-Ass Coco Gauff ... 

0 Kommentare

Nach nur 59 Minuten war am Dienstag das Aus bei den Australian Open besiegelt. Gauff, Nummer drei der Weltrangliste, musste sich im Viertelfinale Elina Svitolina mit 6:1 und 6:2 deutlich in zwei Sätzen geschlagen geben. Das deutliche Aus gegen die Zwölfte der Weltrangliste war dabei durchaus eine Überraschung. 

Ein sportlicher Tiefschlag, den die US-Amerikanerin zunächst scheinbar gut wegstecken konnte. Deutlich frustriert marschierte sie zwar vom Platz, wie sehr die deutliche Niederlage doch an ihr nagte, zeigte sich schließlich aber im Kabinentrakt.

Gauff bereut ihren Ausraster
Aufnahmen, die nun viral gehen, zeigen, wie die 21-Jährige in Rage gerät und ihre Wut an ihrem Tennisschläger auslässt. Sie haut ihn wiederholt auf den Boden und zerstört den Schläger so schließlich komplett. 

Lesen Sie auch:
Stan Wawrinka verabschiedete sich unter Tränen von den Australian Open.
Kult-Tennis-Ass
Fan-Liebling verabschiedet sich unter Tränen
25.01.2026

„Ich mag es nicht, wenn mich Leute in diesem Zustand sehen. Ich habe mir hierfür also einen Platz ausgesucht, an dem ich dachte, dass es keine TV-Kameras gibt. Ich versuche, keine Tennisschläger zu zerstören, weil das ein schlechtes Beispiel für die Jugend ist“, bereut sie bei der anschließenden Pressekonferenz ihren Wutausbruch und möchte fortan wieder sportlich für Aufsehen sorgen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.067 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.830 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.947 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf