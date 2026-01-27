Tennis-Ass zertrümmert Schläger nach bitterem Aus

Zuerst das durchaus überraschende Aus im Viertelfinale der Australian Open, dann musste der Tennisschläger dran glauben. Eine Szene, die nun auch noch viral geht. Kein guter Tag für Tennis-Ass Coco Gauff ...
Nach nur 59 Minuten war am Dienstag das Aus bei den Australian Open besiegelt. Gauff, Nummer drei der Weltrangliste, musste sich im Viertelfinale Elina Svitolina mit 6:1 und 6:2 deutlich in zwei Sätzen geschlagen geben. Das deutliche Aus gegen die Zwölfte der Weltrangliste war dabei durchaus eine Überraschung.
Ein sportlicher Tiefschlag, den die US-Amerikanerin zunächst scheinbar gut wegstecken konnte. Deutlich frustriert marschierte sie zwar vom Platz, wie sehr die deutliche Niederlage doch an ihr nagte, zeigte sich schließlich aber im Kabinentrakt.
Gauff bereut ihren Ausraster
Aufnahmen, die nun viral gehen, zeigen, wie die 21-Jährige in Rage gerät und ihre Wut an ihrem Tennisschläger auslässt. Sie haut ihn wiederholt auf den Boden und zerstört den Schläger so schließlich komplett.
„Ich mag es nicht, wenn mich Leute in diesem Zustand sehen. Ich habe mir hierfür also einen Platz ausgesucht, an dem ich dachte, dass es keine TV-Kameras gibt. Ich versuche, keine Tennisschläger zu zerstören, weil das ein schlechtes Beispiel für die Jugend ist“, bereut sie bei der anschließenden Pressekonferenz ihren Wutausbruch und möchte fortan wieder sportlich für Aufsehen sorgen.
