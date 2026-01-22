Wow! Damit „kommen“ Paare über Kontinente hinweg

Der technische Fortschritt hat auch Fernbeziehungen deutlich leichter gemacht: App-gesteuerte Sexspielzeuge ermöglichen es Paaren, trotz räumlicher Trennung sexuell intim zu sein und so die Leidenschaft aufrechtzuerhalten. „SexTech“ fungiert hier also als Bindeglied, um emotionale und sexuelle Nähe zu pflegen – und somit auch die Beziehungsqualität generell zu steigern.