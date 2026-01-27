Venedigs verfluchter Palast sucht neuen Besitzer

Architekturjuwel mittendrin und doch abseits

Historiker und Immobilienexperten relativieren diese Geschichten. Davide Busato, Historiker in Venedig, datiert den Beginn der Gerüchte auf die 1970er-Jahre, verstärkt durch Gardinis Tod. Die Legenden seien ein typisches Beispiel venezianischer Erzählfreude, vergleichbar mit Mythen rund um andere Orte der Lagune wie die Insel Poveglia. Tatsächlich hätten über die Jahrhunderte Hunderte Menschen in Ca’ Dario gelebt, viele von ihnen bis ins hohe Alter – darunter auch Giovanni Dario selbst, der eines natürlichen Todes starb.