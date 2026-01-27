Schwarze Kassen: Finanz rechnet mit Geldregen

Selbstanzeige bewahrt vor höherer Strafe

Das bewahrt mögliche Verdächtige auch vor der doppelten Geldstrafe des hinterzogenen Betrags. Was bei größeren Wirten in die Millionen gehen kann. Fällig ist dann nur mehr die Abgabenforderung mit einem Zinssatz. Das Finanzamt rechnet jedenfalls in den nächsten Wochen durchaus mit einem kleinen Geldregen.