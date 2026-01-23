Schauen Sie heimlich in das Handy Ihres Partners?

US-Zukunft von Videoplattform TikTok gesichert
Es ist wohl einer der größten Streitpunkte, wenn es um das Thema Beziehung geht: Darf man in das Handy des jeweils anderen schauen? Muss das vielleicht sogar unter Paaren erlaubt sein oder ist das einfach ein absolutes No-Go? Was meinen Sie dazu?
„Krone“-Leserin Bettina (Name geändert) hat uns geschrieben: Sie hatte das Gefühl, dass ihr Partner sie betrügt. Auf Fragen erhielt sie keine klare Antwort von ihm. Eines Tages kontrollierte sie dann sein Handy, ohne dass er es wusste. Sie fand eindeutige Konversationen von ihm mit einer anderen Frau und beendete daraufhin die Beziehung.
