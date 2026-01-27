LIVE ab 17.45 Uhr: Wer gewinnt den Schladming-RTL?

Siebenter Saison-Riesentorlauf im Ski-Weltcup der Herren: Heute steht das Nightrace in Schladming auf dem Programm. Können Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz wieder aufzeigen? Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Marco Odermatt zum heuer vierten Mal, zum dritten Mal ein Österreicher oder wie Mitte Dezember mit Loïc Meillard überhaupt ein anderer Athlet – wenn es heute Abend um den Sieg in Schladming geht, mag die Zahl der Favoriten klein sein, der Spannung sind aber keine Grenzen gesetzt.
Die Startliste fürs Rennen:
Bei zwei der jüngsten drei Riesentorläufe landete der schweizerische Überflieger Odermatt auf dem Podest, 2024 gewann er vor Manuel Feller und dem Slowenen Žan Kranjec, im Vorjahr wurde er Dritter hinter den Norwegern Alexander Steen Olsen und Henrik Kristoffersen.
Der Stand im Gesamtweltcup:
Den bisher letzten Heimsieg für Österreich fuhr Marcel Hirscher beim Weltcup-Finale 2011/12 ein – vor seinen Landsleuten Hannes Reichelt und Marcel Mathis ...
