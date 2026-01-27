Vorteilswelt
Sicherheitstipps

Warum Kärnten die meisten Geisterfahrer hat

Kärnten
27.01.2026 12:01
Im Vergleich zu den anderen Bundesländern gibt es in Kärnten am meisten Geisterfahrten – auch ...
Im Vergleich zu den anderen Bundesländern gibt es in Kärnten am meisten Geisterfahrten – auch hier in Pörtschach.
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

In Kärnten sind die meisten Geisterfahrer Österreichs unterwegs. Das zeigt die neue Verkehrsservice-Statistik. Was die Gründe dafür sind, wo genau die Geisterfahrer stattfinden – und was Sie tun können, um sich zu schützen.

0 Kommentare

93-mal musste im vergangenen Jahr Geisterfahrer-Alarm in Kärnten gegeben werden. 425 Geisterfahrer sind 2025 laut Ö3-Verkehrsservice gemeldet worden, was einen Anstieg um 25 Fälle bzw. sechs Prozent gegenüber 2024 bedeutet. Zwei Menschen wurden dabei getötet, vier schwer verletzt und 13 leicht verletzt.

„Die Südautobahn A2 bleibt die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern, gefolgt von der Westautobahn A1 und der Tauernautobahn A10“, heißt es im Bericht. Und: „Der Wörtherseeabschnitt in Kärnten auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach ist mit 25 Meldungen das vierte Mal in Folge das Autobahnteilstück mit den meisten Meldungen.“ Doch woran liegt das?

