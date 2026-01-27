Warum Kärnten die meisten Geisterfahrer hat

„Die Südautobahn A2 bleibt die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern, gefolgt von der Westautobahn A1 und der Tauernautobahn A10“, heißt es im Bericht. Und: „Der Wörtherseeabschnitt in Kärnten auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach ist mit 25 Meldungen das vierte Mal in Folge das Autobahnteilstück mit den meisten Meldungen.“ Doch woran liegt das?