Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Trends und Neuerungen

Von Buchclub bis Snackregal: So urlauben wir heuer

Reisen & Urlaub
27.01.2026 15:23
Schönheit, Berge, Haustiere und noch vieles mehr: Das heurige Urlaubsjahr wird bunt – aber immer ...
Schönheit, Berge, Haustiere und noch vieles mehr: Das heurige Urlaubsjahr wird bunt – aber immer lokal und authentisch.(Bild: Garun Studios - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Heuer reist nicht, wer dem Alltag entfliehen will, sondern wer ihn upgraden möchte: „Beauty-Glow“ statt Jetlag, „Readaways“ statt Dauer-Online, Haustiere als feste Reisebegleiter sowie außergewöhnliche Hotels und regionale Shops als Erlebnisräume: Urlaub wird authentischer, persönlicher und bewusster. Wir haben die ganzen Trends und Neuerungen für Sie!

0 Kommentare

Haben Sie schon über Ihren Urlaub heuer nachgedacht? Der klassische Strandurlaub bekommt 2026 nämlich Konkurrenz: Gefragt sind Reisen, die Körper und Geist zum Strahlen bringen, Generationen verbinden und neue Perspektiven öffnen. Die begehrtesten Urlaubsdestinationen 2026 hängen freilich davon ab, wen man fragt – wenn im Grunde die Ziele an sich doch ähneln.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Dienstag
Nach Bewegung fühlt sich der Tag so viel besser an
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Warum ein Schiedsrichter Prohaskas Leiberl wollte
Christa Kummer begrüßte Bundeskanzler Christian Stocker, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ...
Jägerball in Bildern
Mehr Polit-Promis auf der Pirsch als am Opernball
Folge von Montag
Turnen mit Geburtstagskind Philipp: Alles Gute!
ESC wird politisch
Kaleen: „Teilweise ein selbstgemachtes Problem“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.063 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.703 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.944 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Reisen & Urlaub
Krone Plus Logo
Trends und Neuerungen
Von Buchclub bis Snackregal: So urlauben wir heuer
Krone Plus Logo
Frühbucher und Co.
Wo es jetzt die besten Reiseschnäppchen gibt
Winterspaß in Filzmoos
Beim Yukigassen-Wettkampf fliegen die Schneebälle
Kanada
Im Land des Hummers
Park Igls Medical Spa
Jetzt Traumaufenthalt in den Alpen sichern

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf