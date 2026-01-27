Von Buchclub bis Snackregal: So urlauben wir heuer

Fans spotten über Paris-Look von Sánchez Bezos
Heuer reist nicht, wer dem Alltag entfliehen will, sondern wer ihn upgraden möchte: „Beauty-Glow“ statt Jetlag, „Readaways“ statt Dauer-Online, Haustiere als feste Reisebegleiter sowie außergewöhnliche Hotels und regionale Shops als Erlebnisräume: Urlaub wird authentischer, persönlicher und bewusster. Wir haben die ganzen Trends und Neuerungen für Sie!
Haben Sie schon über Ihren Urlaub heuer nachgedacht? Der klassische Strandurlaub bekommt 2026 nämlich Konkurrenz: Gefragt sind Reisen, die Körper und Geist zum Strahlen bringen, Generationen verbinden und neue Perspektiven öffnen. Die begehrtesten Urlaubsdestinationen 2026 hängen freilich davon ab, wen man fragt – wenn im Grunde die Ziele an sich doch ähneln.
