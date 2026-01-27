Von Buchclub bis Snackregal: So urlauben wir heuer

Haben Sie schon über Ihren Urlaub heuer nachgedacht? Der klassische Strandurlaub bekommt 2026 nämlich Konkurrenz: Gefragt sind Reisen, die Körper und Geist zum Strahlen bringen, Generationen verbinden und neue Perspektiven öffnen. Die begehrtesten Urlaubsdestinationen 2026 hängen freilich davon ab, wen man fragt – wenn im Grunde die Ziele an sich doch ähneln.