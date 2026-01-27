Gewalt & Morddrohungen
Polizei patrouilliert an deutscher Problemschule
Die Lage an der Karolina-Burger-Realschule in Ludwigshafen spitzt sich dramatisch zu. Gewalt, Morddrohungen und Vandalismus Nach dem zweiten Reizgas-Anschlag in nur zwei Tagen mussten am Dienstag mehrere Menschen ins Spital.
Erst kürzlich hatte eine Schülerin eine Lehrerin mit einem Messer bedroht. Von 2022 bis 2024 wurden an der Schule 121 Vorfälle registriert. 118 davon endeten mit Strafanzeigen.
25 Schüler von Reizgas-Anschlag betroffen
Erst am Dienstag gegen Mittag versprühte ein unbekannter Täter im Stiegenhaus Reizgas, das sich auch in den Klassenräumen ausbreitete. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten ausrücken. 25 Schüler litten unter Atemwegsreizungen, fünf mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Es war bereits der zweite ähnliche Vorfall allein in dieser Woche – schon am Montagmorgen wurde Reizgas im Stiegenhaus versprüht, betroffene Schüler und Lehrer wurden ambulant versorgt.
Lehrer schildern die Zustände in einem Brandbrief erschütternd: „Man plant so, dass alle unverletzt herauskommen und irgendwie beschäftigt sind.“ Ein Schüler habe sogar gedroht: „Ich schieße euch alle ab.“ Nun reagiert das Land: Innen- und Bildungsministerium schicken Polizisten auf den Schulhof. Die Besuche sollen „anlasslos, regelmäßig und befristet“ erfolgen. Zudem sind „Gefährderansprachen“ geplant, bei denen potenzielle Gewalttäter direkt konfrontiert werden. Sogar eine Videoüberwachung steht bereits im Raum.
