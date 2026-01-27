Polizei patrouilliert an deutscher Problemschule

25 Schüler von Reizgas-Anschlag betroffen

Erst am Dienstag gegen Mittag versprühte ein unbekannter Täter im Stiegenhaus Reizgas, das sich auch in den Klassenräumen ausbreitete. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten ausrücken. 25 Schüler litten unter Atemwegsreizungen, fünf mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Es war bereits der zweite ähnliche Vorfall allein in dieser Woche – schon am Montagmorgen wurde Reizgas im Stiegenhaus versprüht, betroffene Schüler und Lehrer wurden ambulant versorgt.