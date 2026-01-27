Fans spotten über Paris-Look von Sánchez Bezos

Ist Lauren Sánchez Bezos der Beweis dafür, dass man sich guten Geschmack nicht kaufen kann? Geht es nach der Netzgemeinde, dann ja. Denn nach dem Auftritt der Bezos‘ bei der Modenschau von Dior in Paris wird auf Social Media böse über den Look der 56-Jährigen gespottet.
Jeff Bezos und seine Lauren erobern derzeit Paris: Nach der Schau Schiaparelli machte das Power-Couple am Montagnachmittag auch noch Halt bei Dior. Und während Stars wie Jennifer Lawrence, Carla Bruni, Anya Taylor-Joy oder Laetitia Casta geduldig für die Fotografen posierten, huschten die Bezos so schnell es nur ging zu ihren Plätzen in der Front Row.
„Sieht aus wie von Shein“
Ob Frau Bezos da etwa schon geahnt hatte, was auf sie zukommen wird? Denn nach dem recht scheuen Auftritt mit ihrem Jeff wurde im Netz frech über den Look der 56-Jährigen gelästert.
Denn viele fanden das hellblaue Vintage-Kostüm von Dior mit breitem Pelzkragen, unter dem auch noch ein farblich passender Spitzen-BH hervorblitzte, schlicht und ergreifend geschmacklos. „Lauren Sánchez Bezos, die Temu-Wintour. Habe ich recht?“, zog ein Twitter-User etwa den Vergleich mit Ex-„Vouge“-Chefin Anna Wintour.
Andere ätzten, dass der Look der Moderatorin einfach „billig“ wirke: „Das sieht aus wie von Shein“, oder „Sie trägt Amazon Essentials“, hieß es auf Social Media weiter.
Und noch ein Fan stichelte: „Sie will so verzweifelt ein Fashion-Girl sein, aber Lauren Sánchez, ich muss dir sagen, dass kein Geld der Welt wird dich jemals zu dieser Bitch machen.“
Frau Bezos, die neue Disney-Schurkin?
Aber nicht nur das Outfit von Sánchez Bezos wird im Netz zahlreich kommentiert. Auch über eine mögliche Mimik-Auffrischung wird heftig diskutiert.
So jammerte ein Fan: „Warum hat Lauren Sánchez all das in ihrem Gesicht machen lassen?“ Und ein anderer scherzte, sie schaue aus wie Yzma, die Disney-Schurkin aus dem Film „Ein Königreich für ein Lama“.
Modewelt trifft sich in Paris
Das französische Modehaus Dior stellte am Montag in Paris seine neuesten Haute-Couture-Designs für die Frühjahrs-Sommer-Saison 2026 vor. Die Fashion Week in der französischen Modemetropole läuft noch bis Ende der Woche.
Jeff Bezos und Lauren Sánchez feierten im letzten Sommer eine Mega-Hochzeit in Venedig, bei der Stars wie Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian oder Sydney Sweeney zu Gast waren.
