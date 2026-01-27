Statt verletztem Reh tötete Jagdhund eine Pute
Von Leine gelassen
Ein doch etwas kurioser Fall beschäftigte das Landesverwaltungsgericht in Linz. Statt eines verletzten Rehs tötete ein Jagdhund „im Dienst“ eine Pute. Die Gemeinde stufte das Tier danach als auffällig ein. Der Besitzer legte Einspruch ein - jetzt traf das Landesverwaltungsgericht eine Entscheidung.
Rund drei Monate lang war eine achtjährige Hündin aus dem Mühlviertel als auffällig eingestuft, nachdem sie im Sommer des Vorjahres eine Pute getötet und drei weitere verletzt hatte.
