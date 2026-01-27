Vorteilswelt
Von Leine gelassen

Statt verletztem Reh tötete Jagdhund eine Pute

Oberösterreich
27.01.2026 09:00
Das Landesverwaltungsgericht hob den Bescheid der Gemeinde nun auf.
Das Landesverwaltungsgericht hob den Bescheid der Gemeinde nun auf.
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein doch etwas kurioser Fall beschäftigte das Landesverwaltungsgericht in Linz. Statt eines verletzten Rehs tötete ein Jagdhund „im Dienst“ eine Pute. Die Gemeinde stufte das Tier danach als auffällig ein. Der Besitzer legte Einspruch ein - jetzt traf das Landesverwaltungsgericht eine Entscheidung.

0 Kommentare

Rund drei Monate lang war eine achtjährige Hündin aus dem Mühlviertel als auffällig eingestuft, nachdem sie im Sommer des Vorjahres eine Pute getötet und drei weitere verletzt hatte.

