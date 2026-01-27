Statt verletztem Reh tötete Jagdhund eine Pute

Ein doch etwas kurioser Fall beschäftigte das Landesverwaltungsgericht in Linz. Statt eines verletzten Rehs tötete ein Jagdhund „im Dienst“ eine Pute. Die Gemeinde stufte das Tier danach als auffällig ein. Der Besitzer legte Einspruch ein - jetzt traf das Landesverwaltungsgericht eine Entscheidung.