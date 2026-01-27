Vorteilswelt
Pause statt Wettkampf

Zwei ÖSV-Adler verzichten auf Olympia-Generalprobe

Ski Nordisch
27.01.2026 16:46
Der Weltcup in Willingen wird ohne Jan Hörl stattfinden.
Der Weltcup in Willingen wird ohne Jan Hörl stattfinden.(Bild: Christof Birbaumer)
Unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Italien verzichten die rot-weiß-roten Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher auf einen Einsatz beim Weltcup in Willingen.

In Deutschland finden am Wochenende noch zwei Großschanzen-Bewerbe auf der Mühlenkopfschanze statt. Die erste Skisprung-Medaillenentscheidung bei den Winterspielen in Predazzo steigt für die Männer am 9. Februar auf der Normalschanze.

Lesen Sie auch:
Wie geht es für Simon Ammann jetzt sportlich weiter? 
Von Teenager verdrängt
Olympia-Traum von Skisprung-Legende geplatzt
26.01.2026
Einkleidung in Wien
Olympia: „Lässiges“ Gewand soll Flügel verleihen
26.01.2026

„Ich mache eine Pause, ein bisschen weg vom Skispringen. Ich werde schauen, dass ich körperlich topfit bin und dann mit voller Frische nach Italien fahre“, sagte Hörl am Dienstag im Rahmen der Olympia-Einkleidung in Wien.

