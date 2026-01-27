Vorteilswelt
Deutsche-Liga-TICKER

Heute LIVE: Konferenz u.a. mit Leipzig und Werder

Deutsche Bundesliga
27.01.2026 04:48
Was ist heute für Christoph Baumgartner und Co. drinnen?
Was ist heute für Christoph Baumgartner und Co. drinnen?(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachtrag zur 16. Runde von Deutschlands Bundesliga: Der FC St. Pauli muss gegen RB Leipzig ran und der SV Werder Bremen empfängt Christian Ilzers TSG Hoffenheim. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Eigentlich hätten die beiden Partien bereits am 10. Jänner stattfinden sollen, ein Wintersturm über Norddeutschland machte diesem Ansinnen allerdings einen weißen Strich durch die Rechnung. Der Winter zeigt zwar auch aktuell wieder seine meteorologischen „Muskeln“, doch heute sollte es mit der Austragung klappen.

Während es für St. Pauli und Werder gegen den Abstieg geht, die Teams liegen lediglich auf den Plätzen 17 und 15, orientieren sich Leipzig als Fünfter und Hoffenheim als Dritter ganz nach oben.

Werder-Schützenhilfe für Leipzig?
Die Ostdeutschen können mit einem Sieg zumindest am VfB Stuttgart vorbeiziehen, bei Werder-Schützenhilfe gegen die Ilzer-Truppe aus dem Kraichgau sogar auf Platz 3 springen. Hoffenheim wiederum würde mit einem Dreier bis auf drei Punkte an das zweitplatzierte Borussia Dortmund herankommen.

