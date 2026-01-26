Online-Dating ab 50: So klappt es mit der Liebe

Die in Österreich lebenden Menschen werden immer älter. Gleichzeitig sind deutlich mehr Personen über 50 alleinstehend, als das früher der Fall war. Wo man damals noch „für die Kinder“ beziehungsweise aus finanziellen oder religiösen Gründen in mitunter unglücklichen Ehen zusammenblieb, sind heute Trennungen möglich, sogar üblich. Manche scheidet der Tod, manche wollen einen Neuanfang.