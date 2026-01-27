Vorteilswelt
Nach 110 Diebstählen

Serieneinbrecher bedankt sich für 2,5 Jahre Haft

Burgenland
27.01.2026 17:00
Im Angesicht der Justiz präsentierte sich der Stammgast vor Gericht als geläuterter Mann.
Im Angesicht der Justiz präsentierte sich der Stammgast vor Gericht als geläuterter Mann.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Prozess in Eisenstadt: Nach acht einschlägigen Vorstrafen suchte ein Slowake zwischen April und Juli 2025 das Nordburgenland heim und beging dort an die 110 Diebstähle. Die Beute verscherbelte er in der Heimat.

Am 15. Juli des Vorjahres wurde der Slowake auf der frischesten seiner 110 Taten ertappt. Seither sitzt der 42-Jährige in Eisenstadt in U-Haft. Zum Prozess wird er vorgeführt und scheint froh, endlich wieder einmal unter Leute zu kommen. Den „Dauergrinser“ sehen die Beobachter nur, wenn sich der Mann nach links an die Dolmetscherin wendet.

Ein Profi darin, erwischt zu werden
In Wahrheit ist der Seriendieb ausschließlich ein Profi im „Erwischtwerden“: Acht einschlägige Vorstrafen stehen seit 2008 zu Buche, vermutlich hätte er daheim Gelegenheitsarbeiter bleiben sollen. Beim Heckenschneiden in fremden Gärten kann man definitiv weniger falsch machen.

Zwischen April und Juli 2025 suchte der zweifache Vater das Nordburgenland heim. Er drang in Kellerabteile ein, in Geschäfte, in Häuser, in Autos. Nahm Fahrräder, Bargeld, kurz: alles, was nicht niet- und nagelfest war, mit. Der Wert der Beute lässt sich schwer beziffern, jedenfalls übersteigt er 50.000 Euro deutlich, was den Tatbestand des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch erfüllt.

„Ich bekam etwa ein Viertel vom Wert“
Verkauft hat er das Eigentum der Burgenländer in der Slowakei. „Wenn ein Fahrrad 2000 Euro wert war, habe ich 500 bekommen. Grob gesagt, bei allem ein Viertel. Ich habe das Geld gebraucht. Mit 850 Euro im Monat kommt man nirgendwo recht weit.“

Das Geständnis ist nahezu vollinhaltlich. Lediglich für zwei der 110 Fakten will der Slowake nicht zuständig gewesen sein. Als ob das das Kraut weniger fett machen würde. Jedenfalls sei er nun geläutert, er habe genug angestellt. Wenn alles vorbei sei, werde er sich Arbeit suchen. Ehrliche.

„Danke, vielmals danke“, sagt der Mann mit einem gewinnenden Lächeln, nachdem sich der Schöffensenat für zweieinhalb Haft ausgesprochen hat. Rechtskräftig.

