Serieneinbrecher bedankt sich für 2,5 Jahre Haft

Am 15. Juli des Vorjahres wurde der Slowake auf der frischesten seiner 110 Taten ertappt. Seither sitzt der 42-Jährige in Eisenstadt in U-Haft. Zum Prozess wird er vorgeführt und scheint froh, endlich wieder einmal unter Leute zu kommen. Den „Dauergrinser“ sehen die Beobachter nur, wenn sich der Mann nach links an die Dolmetscherin wendet.