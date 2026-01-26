Mädchen sind in Mathe stark, bis die Schule bremst

Drei Monate Haft für einen Besuch im Bordell
Mit Firmen-Kreditkarte
„Mathematik ist schön, aber nicht einfach“, schwärmt Corinna Perchtold. Die Zahlenexpertin analysiert Daten – und kämpft gegen Klischees: „Mädchen sind genauso begabt wie Buben!“ Die „Krone“ fragt nach, was Mädchen hemmt und wie man sie besser fördert.
„Ich bin gerade in Frankreich und arbeite als Forschende beim geologischen Dienst“, sagt Corinna Perchtold. Statt Daten nur zu sammeln, hinterfragt die technische Mathematikerin deren Aussagekraft: „Es geht um Mathematik und Statistik – es ist für mich sehr spannend!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.