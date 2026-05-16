Für welche Betriebe die WM ein Umsatz-Bringer wird

Dem Sporthandel beschert die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft Trikotverkäufe – Marktführer Intersport verrät der „Krone“ die Shirts welcher ÖFB-Stars besonders beliebt sind. Und Wirte freuen sich auf ein Gäste-Plus. Welche Lokale die WM zeigen dürfen und wo heuer der Haken für das Geschäft liegt ...
Wenn in rund einem Monat die Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen wird, klingeln auch bei heimischen Betrieben verstärkt die Kassen. „Große Fußballturniere sind immer ein echter Push, das merken wir auch heuer ganz deutlich“, heißt es vom Welser Sportartikelhändler Intersport mit bundesweit 280 Filialen. „Wir sehen aktuell deutliche Zuwächse bei Fanartikeln und Trikots und rechnen damit, dass die Nachfrage Richtung WM noch einmal anzieht.“
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