Für welche Betriebe die WM ein Umsatz-Bringer wird

Wenn in rund einem Monat die Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen wird, klingeln auch bei heimischen Betrieben verstärkt die Kassen. „Große Fußballturniere sind immer ein echter Push, das merken wir auch heuer ganz deutlich“, heißt es vom Welser Sportartikelhändler Intersport mit bundesweit 280 Filialen. „Wir sehen aktuell deutliche Zuwächse bei Fanartikeln und Trikots und rechnen damit, dass die Nachfrage Richtung WM noch einmal anzieht.“