Mühlviertler Verein hofft, dass Geld zurückfließt

„Es gab durchaus Kontrollmechanismen“

Er betont, dass es im Verein schon immer Kontrollmechanismen gegeben hätte, diese seien nach Bekanntwerden der Malversation aber intensiviert worden. Warum das mutmaßliche Treiben der ehemaligen Geschäftsführerin – sie soll im Namen des Vereins Kredite oder Krediterhöhungen veranlasst und Förderungen des Landes Oberösterreich einbehalten haben – so lange unbemerkt geblieben war, erklärt Robeischl so: „Da wurde eine enorme kriminelle Energie aufgewendet.“