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Nach Malversation

Mühlviertler Verein hofft, dass Geld zurückfließt

Oberösterreich
16.05.2026 17:30
Das Leader-Büro Mühlviertler Kernland in Freistadt
Das Leader-Büro Mühlviertler Kernland in Freistadt(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

„Wir sind bestrebt, dass wir den Schaden wieder gut gemacht kriegen und erleichtert, dass die Causa jetzt juristisch aufgearbeitet wird“, sagt Friedrich Robeischl, Obmann des Vereins Mühlviertler Kernland. Am Freitag war bekannt geworden, dass gegen die ehemalige Geschäftsführerin des Regionalvereins Anklage erhoben wird. 

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Die Ex-Geschäftsführerin soll jahrelang Geld für private Zwecke entwendet und Fördergelder einbehalten haben – Gesamtschaden laut Staatsanwaltschaft Linz 765.000 Euro.

150.000 Euro hatte die Beschuldigte (60) bereits freiwillig zurückbezahlt, für den Verein ein erster Schritt zur teilweisen Verantwortungsübernahme. Zufrieden geben will man sich damit aber nicht: „Wir warten jetzt einmal die Verhandlung ab und schauen, was uns im Falle einer Verurteilung strafrechtlich zugewiesen wird“, schildert Robeischl.

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„Es gab durchaus Kontrollmechanismen“
Er betont, dass es im Verein schon immer Kontrollmechanismen gegeben hätte, diese seien nach Bekanntwerden der Malversation aber intensiviert worden. Warum das mutmaßliche Treiben der ehemaligen Geschäftsführerin – sie soll im Namen des Vereins Kredite oder Krediterhöhungen veranlasst und Förderungen des Landes Oberösterreich einbehalten haben – so lange unbemerkt geblieben war, erklärt Robeischl so: „Da wurde eine enorme kriminelle Energie aufgewendet.“

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