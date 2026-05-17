Nach 106 Jahren schließt nun die Schule im Schloss

„Eine Übersiedlung des Oberösterreichischen Landesarchivs (OÖLA) ins Schloss Bergheim/Feldkirchen a. D. isoliert das Archiv und steht der demokratischen Teilhabe entgegen, indem der Zugang für Bürger, Schüler, Studierende und Forschende erheblich erschwert wird“, heißt es in der Begründung einer Petition des Instituts für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Linzer Uni zum „Erhalt des OÖ Landesarchivs am Standort Linz“. Im November des Vorjahres ging die Petition, die sich an Landeshauptmann Thomas Stelzer richtet, online, sie kann noch etwas mehr als eine Woche lang unterschrieben werden. Doch das Ziel von 2000 Unterschriften ist noch weit entfernt, aktuell sind es mit 984 kaum die Hälfte.