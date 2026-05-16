Lenker (26) landete nach Ausritt in einem Bach

In St. Agatha hatte am Samstag ein Kroate (26) die Herrschaft über sein Auto verloren. Er rammte einen Abwasserschacht und ein Brückengeländer und stürzte dann in einen Bach, blieb allerdings unverletzt.
Der 26-jährige Kroate aus dem Bezirk Eferding fuhr gegen 5.30 Uhr mit einem Auto auf der B130 aus Richtung Passau kommend Richtung Eferding. Im Ortschaftsbereich Mitterberg, Gemeinde St. Agatha, kam er laut eigenen Angaben, nachdem er einem Reh ausgewichen sei, rechts von der Fahrbahn ab.
Lenker blieb unverletzt
Er rammte einen Leitpflock, einen Abwasserschacht und ein Brückengeländer und stürzte schließlich in den Freyentalerbach. Im Bachbett kam der Pkw auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 26-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr aus dem Bach geborgen werden. Ein Alkotest beim Unfalllenker ergab 0,88 Promille.
Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.
Da vom Unfallfahrzeug geringe Mengen Betriebsmittel in den Bach geflossen waren, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre.
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