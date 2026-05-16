Lenker (26) landete nach Ausritt in einem Bach

Lenker blieb unverletzt

Er rammte einen Leitpflock, einen Abwasserschacht und ein Brückengeländer und stürzte schließlich in den Freyentalerbach. Im Bachbett kam der Pkw auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 26-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr aus dem Bach geborgen werden. Ein Alkotest beim Unfalllenker ergab 0,88 Promille.