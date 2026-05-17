Lenker ohne Führerschein zum achten Mal erwischt

Kaum Handhabe gegen den Mann

Der Welser verhielt sich während der gesamten Amtshandlung unkooperativ. Die Weiterfahrt mit dem Auto seiner Frau wurde untersagt. Der 61-Jährige wird zum wiederholten Mal wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung und zusätzlich unter Alkoholeinfluss angezeigt. Weil er eben immer wieder betrunken Auto fährt und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, überlegt man nun, wie man dem Mann Herr werden kann. Zunächst sollen alle seine Strafen eingehoben werden und da ist man mittlerweile in einem mittlerweile höheren vierstelligen Bereich.