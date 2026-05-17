LASK-Fans zünden Feuerwerk bei Blau-Weiß-Abstieg

Als wäre der Abstieg für die Blau-Weiß-Fans nicht schon schmerzhaft genug, gab‘s dazu gleich darauf von Fans von Lokalrivale LASK Provokationen. Sie zündeten mit Schlusspfiff des 0:3 von BW Linz gegen den GAK im Donaupark ein Feuerwerk und drückten mit Transparenten ihre Freude aus.
Enttäuschung beim Anhang des FC Blau-Weiß, der das alles entscheidene Spiel um den Klassenerhalt gegen den GAK 0:3 verlor und in die 2. Liga absteigen muss. Während die rund 700 mitgereisten GAK-Fans feierten. Welchen viele Zuschauer des mit 5595 Fans ausverkauften Hofmann Personal Stadions jenes Feuerwerk zurechneten, das unmittelbar mit Spielende über den Dächern des Stadions abgefeuert wurde.
„Es waren Fans des LASK. Einige wurden noch erwischt“, erklärt Blau-Weiß-Sicherheitschef Helmut Mitter, dass es sich um Schadenfreude und Provokationen der schwarz-weißen Lokalrivalen handelte, der selbst am Sonntag in Wien mit einem Punktgewinn bei der Austria den ersten Meistertitel seit 1965 holen kann.
Blau-Weiß-Trainer: „Es schmerzt sehr“
„Wir sind alle tiefster enttäuscht, es schmerzt sehr. Wir haben heute keine Topleistung auf den Platz gebracht“, war Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner nach dem besiegelten Abstieg am Boden und ergänzte: „Ein großes Danke an die Mannschaft, die in den letzten Wochen und Monaten viel investiert hat. Leider haben wir daheim den Matchball nicht verwandeln können. Das braucht ein paar Tage bis man das richtig einordnen kann.“
Auch Linzer Bürgermeister enttäuscht
Wie die Fans war auch Bürgermeister Dietmar Prammer enttäuscht. „Ein ganz schmerzlicher Moment, nicht nur für mich als Bürgermeister sondern auch für mich persönlich“, erklärte das Stadtoberhaupt nach Schlusspfiff.
Der Bürgermeister weiter: „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Wiederaufstieg schaffen. Die Stimmung ist den Umständen entsprechend gut, die Fan-Basis ist da und Blau-Weiß wird immer in unseren Herzen sein. Blau-Weiß wird daran arbeiten, dass man nächstes Jahr wieder aufsteigen wird. Das Stadion, die Umgebung, die Vereinsbasis, die Fans sind toll. Blau-Weiß gehört zu den beliebtesten Klubs der Liga.“
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