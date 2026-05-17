LASK-Fans zünden Feuerwerk bei Blau-Weiß-Abstieg

Blau-Weiß-Trainer: „Es schmerzt sehr“

„Wir sind alle tiefster enttäuscht, es schmerzt sehr. Wir haben heute keine Topleistung auf den Platz gebracht“, war Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner nach dem besiegelten Abstieg am Boden und ergänzte: „Ein großes Danke an die Mannschaft, die in den letzten Wochen und Monaten viel investiert hat. Leider haben wir daheim den Matchball nicht verwandeln können. Das braucht ein paar Tage bis man das richtig einordnen kann.“