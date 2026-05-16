Bub krachte auf Flucht vor Polizei gegen Randstein

Gegen Randstein geprallt

Dort prallte er gegen einen Randstein und stürzte nach vorne über die Lenkstange auf die Straße. Unmittelbar nach dem Sturz flüchtete der Lenker zu Fuß, konnte jedoch in einem nahegelegenen Hinterhof gestellt werden. Der 13-jährige Nordmazedonier gab als Grund für seine Flucht an, keine Blinker am elektrischen Miniroller zu haben.