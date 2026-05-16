Bub krachte auf Flucht vor Polizei gegen Randstein

25 km/h sind erlaubt, doch ein 13-Jähriger war in Wels (Oberösterreich) mit seinem E-Scooter fast doppelt so schnell unterwegs. Als ihn eine Streife anhalten wollte, flüchtete der Bub und knallte gegen einen Randstein.
Eine Welser Verkehrsstreife wurde am Freitag gegen 21.15 Uhr beim Heimstättenring auf einen elektrischen Klein- bzw. Miniroller mit Sitzfläche aufmerksam. Die Gesetzeshüter fuhren dem Roller nach, wobei dieser deutlich schneller als 25 km/h unterwegs war. Als die Polizisten den Lenker ansprachen, beschleunigte dieser fluchtartig Richtung Osten. Der Lenker bog in die Reform-Werke-Straße ein, fuhr mit ca. 45 km/h in das dortige Parkareal bis zur Pestalozzistraße.
Gegen Randstein geprallt
Dort prallte er gegen einen Randstein und stürzte nach vorne über die Lenkstange auf die Straße. Unmittelbar nach dem Sturz flüchtete der Lenker zu Fuß, konnte jedoch in einem nahegelegenen Hinterhof gestellt werden. Der 13-jährige Nordmazedonier gab als Grund für seine Flucht an, keine Blinker am elektrischen Miniroller zu haben.
Keine offensichtlichen Verletzungen
Trotz mehrfacher eindringlicher Nachfrage gab der 13-Jährige an, durch den Sturz nicht verletzt worden zu sein; es wurden auch keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt.
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