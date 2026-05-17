Tabellenführer Vorwärts Steyr feuert den Trainer

Damit hatten nicht viele gerechnet: Der SK BMD Vorwärts Steyr und Cheftrainer Taner Ari gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege! „Trotz einer bislang insgesamt sehr erfolgreichen Saison, in der wir uns weiterhin an der Tabellenspitze befinden, entspricht die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen leider nicht unseren Erwartungen. Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zur Entscheidung gekommen, für die entscheidende Phase der Meisterschaft neue Impulse zu setzen“, verlautbart der Tabellenführer nach dem 0:1 gegen Vöcklamarkt.