Tabellenführer Vorwärts Steyr feuert den Trainer

Knalleffekt nach dem 0:1 von Tabellenführer Vorwärts Steyr in der OÖ-Liga gegen Vöcklamarkt: Der Traditionsklub trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Taner Ari. Routinier Roko Mislov dürfte mit Alexander Danninger interimistisch folgen – das Duo soll Klub in den letzten vier Runden zum Aufstieg führen.
Damit hatten nicht viele gerechnet: Der SK BMD Vorwärts Steyr und Cheftrainer Taner Ari gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege! „Trotz einer bislang insgesamt sehr erfolgreichen Saison, in der wir uns weiterhin an der Tabellenspitze befinden, entspricht die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen leider nicht unseren Erwartungen. Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zur Entscheidung gekommen, für die entscheidende Phase der Meisterschaft neue Impulse zu setzen“, verlautbart der Tabellenführer nach dem 0:1 gegen Vöcklamarkt.
Klub dankt Trainer
„Taner war über Jahre hinweg ein loyaler und engagierter Trainer unseres Vereins, der sich bei uns Schritt für Schritt weiterentwickelt hat und sowohl bei der 1B-Mannschaft, als auch heuer bei der Kampfmannschaft immer vollen Einsatz gezeigt hat und massgeblich dafür verantwortlich war, dass wir nun an der Tabellenspitze der OÖ-Liga stehen. Dafür möchten wir ihm ausdrücklich danken“, so der SK Vorwärts.
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