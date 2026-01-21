Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Benziner dabei

Diese Kleinwagen-Neuheiten kommen dieses Jahr

Motor
21.01.2026 06:10
Der Epiq ist Skodas erschwingliches Einstiegsmodell.
Der Epiq ist Skodas erschwingliches Einstiegsmodell.(Bild: Skoda)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kleinwagen und kleine Crossover sind die erste Wahl, wenn es um bezahlbare Mobilität geht. Dieses Jahr kommt eine ganze Reihe neuer Modelle auf den Markt. Fast alle sind elektrisch – wenn da nicht dieses berühmte gallische Dorf wäre …

0 Kommentare

Renault Clio
Der französische Kleinwagenklassiker ist schon gleich die Ausnahme von der Elektroregel, die Gallier waren ja bereits bei Asterix für ihren eigenen Weg bekannt. Der kleine Franzose zählt zu den wenigen nicht-elektrischen Neuheiten. Die bereits sechste Generation tritt optisch schon fast aggressiv auf – wohl auch, um sich so stark wie möglich vom im freundlichen Retro-Stil gehaltenen E-Modell Renault 5 abzusetzen. Antriebsseitig geht es aber vor allem um Effizienz – beispielsweise in Form eines Vollhybrids (ab 24.490 Euro). Einstiegsoption ist aber ein Dreizylinderbenziner für knapp 20.000 Euro.

Der Renault Clio (hier auf der Vienna Drive 2026) wird nicht als reines E-Auto erhältlich sein.
Der Renault Clio (hier auf der Vienna Drive 2026) wird nicht als reines E-Auto erhältlich sein.(Bild: Stephan Schätzl)

VW ID. Polo
Wird der Kleinwagen endlich das billige deutsche E-Auto, auf das alle gewartet haben? Der kleine Stromer mit hoher Alltagstauglichkeit und überschaubaren Preisen (ab rund 25.000 Euro) will wieder auf klassisches Design und ebensolche VW-Tugenden (Wertigkeit und Bedienerfreundlichkeit) setzen. Das zeigt schon die Modellbezeichnung, die sich wieder an den Verbrenner-Modellen orientiert. Gelingt die Elektro-Wandlung, könnte er der gesamten E-Mobilität bei uns Schwung geben. Der Einstiegsstromer um rund 20.000 Euro lässt aber noch bis 2027 auf sich warten.

Der VW ID. Polo will nicht zuletzt mit seinem retroorientierten Cockpit punkten.
Der VW ID. Polo will nicht zuletzt mit seinem retroorientierten Cockpit punkten.(Bild: Volkswagen)

VW ID. Cross und Co.
Der E-Polo ist nicht die einzige Neuheit, mit der VW elektrisch durchstarten will. Neben dem klassischen Kleinwagen wird es einen Crossover geben. Der orientiert sich am T-Cross, dessen Nachfolge er auch mittelfristig antritt. Reichweiten bis zu 450 Kilometer und erschwingliche Preise sind ab dem Herbst zu erwarten, in Sachen Design kehrt VW wie auch bei seinen anderen neuen Stromern zum klassischen Verbrenner-Stil zurück. Ableger wird es auch von den anderen Konzernmarken geben: Der Skoda Epiq kommt noch eine Spur kantiger und alltagspraktischer daher, der Cupra Raval spielt die Rolle des sportlichen Nonkonformisten.

Der VW ID. Cross (hier als Concept Car) soll als Crossover einschlagen.
Der VW ID. Cross (hier als Concept Car) soll als Crossover einschlagen.(Bild: VW)

Nissan Micra Electric
Aus dem Kleinwagenklassiker wird in Generation sechs ein kleiner Crossover mit niedlichem Augenaufschlag und Fokus auf den Stadtverkehr. Die Technik stammt vom Renault 5, optisch tritt der Japaner ab dem Frühjahr aber relativ eigenständig und mit leichter Offroad-Optik auf.

Der Micra ist die Nissan-Variante des Renault 5.
Der Micra ist die Nissan-Variante des Renault 5.(Bild: Nissan)

Das vor allem für die Kurzstrecke gedachte Einstiegsmodell startet bei knapp 28.000 Euro, die „Langtrecken“-Variante mit mehr als 400 Kilometern Reichweite kostet mindestens 33.390 Euro, ist aber auch besser ausgestattet und nicht im Basis-Trim erhältlich.

Lesen Sie auch:
Der Golf I ist dem ID. Polo ins Cockpit geschrieben.
Vorbild Golf I
VW blickt im ID.Polo-Cockpit gaaanz weit zurück
05.01.2026
Elektro-Einsteiger
Kia EV2 als Mini-SUV mit Mega-Beinfreiheit
09.01.2026
R4- und R5-Ableger
Der neue Nissan Micra: Hier kommt die Maus!
18.09.2025
6. Generation
Renault Clio: Europas Bestseller wird völlig neu
09.09.2025
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
16.01.2026

Renault Twingo E-Tech Electric
Die Franzosen sind spätestens seit dem Start des neuen R5 die Meister des Retro-Autobaus. Die elektrische Neuauflage des Twingo ähnelt dem Ur-Modell noch stärker, als die schon erhältlichen Kleinwagen ihren Vorbildern gleichen.

Der Renault Twingo startet gut ausgestattet unter 20.000 Euro.
Der Renault Twingo startet gut ausgestattet unter 20.000 Euro.(Bild: Renault)

Mit dem sehr günstigen Startpreis von 20.000 Euro könnte der Fünftürer ab März zudem neue Kundenkreise erschließen. Diese müssen allerdings mit Ladegeschwindigkeit und Reichweite (263 Kilometer) auskommen. Bei einem Stadtauto wird das aber für viele kaum ein Problem sein.

Kia EV2
Kia EV2(Bild: Kia)

Kia EV2
Die Koreaner bauen ihre starke Position im Elektrosegment konsequent aus - diesmal nach unten. Der rund vier Meter lange Crossover übernimmt ab dem Frühjahr zunächst die Rolle des Einstiegs-Stromers unterhalb des größeren EV3, dem er optisch nahesteht. Die Preise sollten deutlich unterhalb von 30.000 Euro starten, der Marktstart dürfte später im Jahresverlauf erfolgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Großes Drift-Spektakel
Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?
Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
210.380 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
141.873 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
109.281 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Motor
Ein Benziner dabei
Diese Kleinwagen-Neuheiten kommen dieses Jahr
Beeindruckende Top 10
Auf diese (Teilzeit-) Stromer fahren Chinesen ab
Ape-Nachfolger
Fiat Tris: Dreiradlegende kommt zurück nach Europa
Es ist nicht BYD
Chinese liegt bei E-Auto-Innovationen vor VW
Name gibt Rätsel auf
Renault Filante: Rückkehr ins Segment der Großen

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf