Massive Drohnenattacke sucht wieder Russland heim

Die russische Großstadt Krasnodar meldet erneut eine heftige Drohnenattacke. Eine Wohnung soll dabei in Brand geraten sein, ein Mensch musste sterben.
Bereits seit zwei Tagen wird im Gebiet Krasnodar massiv vor neuen Angriffen gewarnt, aus Sicherheitsgründen wurde sogar der Flughafen gesperrt. In der Nacht auf Mittwoch wurden die Bewohner der südrussischen Stadt übereinstimmenden Medienberichten zufolge schließlich durch mehrere Explosionen aus dem Schlaf gerissen. Danach sei eine Wohnung in Flammen gestanden.
Der Gouverneur bestätigte später in einem Schreiben, dass es ein Todesopfer zu beklagen gibt. Auch führte er an, dass zwei weitere Wohnhäuser bei den nächtlichen Attacken beschädigt worden seien. Laut Krasnodars Bürgermeister Jewgeni Naumow schlugen zudem Trümmer in das Dach eines medizinischen Zentrums ein. „Aufgrund der derzeitigen unübersichtlichen Lage empfehlen wir, Kinder nicht zum Unterricht zu schicken“, warnte er.
Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass die Luftverteidigungskräfte in der vergangenen Nacht 85 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört hätten, 42 davon allein über dem Gebiet Krasnodar.
Für die an die Ukraine angrenzenden russischen Verwaltungsgebiete Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow und Krasnodar gilt eine Reisewarnung, Sicherheitsstufe 4 (von 4). In diesen Gebieten kommt es zu Drohnenangriffen und Explosionen, es besteht Gefahr für Leib und Leben. Reisende müssen sich der möglichen Konsequenzen bewusst sein.
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