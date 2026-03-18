Massive Drohnenattacke sucht wieder Russland heim

Der Gouverneur bestätigte später in einem Schreiben, dass es ein Todesopfer zu beklagen gibt. Auch führte er an, dass zwei weitere Wohnhäuser bei den nächtlichen Attacken beschädigt worden seien. Laut Krasnodars Bürgermeister Jewgeni Naumow schlugen zudem Trümmer in das Dach eines medizinischen Zentrums ein. „Aufgrund der derzeitigen unübersichtlichen Lage empfehlen wir, Kinder nicht zum Unterricht zu schicken“, warnte er.