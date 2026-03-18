CL-Aufreger: „Eine der dümmsten Regeln im Fußball“

Unterstützung für die Entscheidung gab es hingegen von Ex-Schiedsrichter Mark Clattenburg, beim britschen Ableger von „Amazon Prime“: „Wäre es ein Versehen gewesen und der Ball wäre ins Tor gegangen, hätte es eine Gelbe Karte gegeben. Das war kein Versehen. Er hat seinen Arm ausgestreckt, seinen Körper in den Weg gestellt und so verhindert, dass der Ball ins Tor ging. Deshalb hat der Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt.“