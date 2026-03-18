CL-Aufreger: „Eine der dümmsten Regeln im Fußball“

Aufreger in der Champions League! Manchester City geriet durch einen umstrittenen Handelfmeter gegen Real Madrid in Rückstand. Die englische Presse schrieb: „City wurde durch eine der dümmsten Regeln im Fußball bestraft.“
Nach 17 Minuten klatschte ein Abschluss von Vinícius Júnior an den Pfosten, der Nachschuss wäre im Tor gelandet, doch Bernardo Silva blockte den Ball mit dem Ellbogen.
Zunächst entschied Schiedsrichter Clément Turpin auf Abseits, doch der VAR griff ein. Die Szene wurde neu bewertet – kein Abseits, dafür Handspiel. Die Folge: Elfmeter für Real Madrid und die Rote Karte für Silva, da der Ball wohl ins Tor gegangen wäre.
„Eine der dümmsten Regeln“
Für den Portugiesen war es die erste glatt Rote Karte seiner Profikarriere. Vinícius trat an und verwandelte zur Führung für die „Königlichen“ (22.). City-Coach Pep Guardiola zeigte sich fassungslos und diskutierte lange mit dem vierten Offiziellen. In England sorgte die Szene für heftige Reaktionen. Die „Daily Mail“ schrieb: „City wurde durch eine der dümmsten Regeln im Fußball bestraft. Ein Elfmeter ist Strafe genug für dieses Vergehen. Die Rote Karte ruiniert das Spiel.“
Unterstützung für die Entscheidung gab es hingegen von Ex-Schiedsrichter Mark Clattenburg, beim britschen Ableger von „Amazon Prime“: „Wäre es ein Versehen gewesen und der Ball wäre ins Tor gegangen, hätte es eine Gelbe Karte gegeben. Das war kein Versehen. Er hat seinen Arm ausgestreckt, seinen Körper in den Weg gestellt und so verhindert, dass der Ball ins Tor ging. Deshalb hat der Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt.“
Auch Ex-Profi Leon Osman stellte sich bei der BBC auf die Seite des Referees: „Ich glaube nicht, dass man damit selbst in der Premier League durchkommt. Das ist zu 100 % eine Rote Karte.“
Haaland gleicht aus – Real schlägt spät zu
Trotz Unterzahl fand Manchester City noch vor der Pause die Antwort. Erling Haaland traf in der 41. Minute zum 1:1-Ausgleich. Im zweiten Durchgang bäumten sich die „Skyblues“ nochmals auf, zwei Treffer wurden jedoch wegen Abseits aberkannt. In der Nachspielzeit schlug Real Madrid schließlich eiskalt zu: Vinícius Júnior schnürte seinen Doppelpack und fixierte den 2:1-Sieg.
Damit zieht Real Madrid ins Viertelfinale ein und trifft dort entweder auf den FC Bayern oder Atalanta Bergamo. Nach dem klaren 6:1-Hinspielsieg der Münchner deutet vieles auf ein echtes Giganten-Duell hin.
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