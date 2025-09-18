Der neue Nissan Micra: Hier kommt die Maus!

Die sechste Generation der Baureihe wiegt knapp 1,5 Tonnen. Der Radstand des Fünftürers beträgt 2,54 Meter, der Kofferraum fasst 326 Liter und bei umgeklappten Rückenlehnen 1106 Liter. Die Reichweiten gibt Nissan mit bis zu 317 bzw. 416 Kilometern (mit der größeren Batterie) an. Der Micra kann seine Fahrbatterie mit bis zu 100 kW laden und verfügt in der Topausstattung über die V2L-Funktion (Vehicle-to-Load), um kleinere externe Geräte mit Strom zu versorgen. Zudem ist der Nissan auf eine spätere V2G-Integration (Vehicle-to-Grid) für bidirektionales Laden vorbereitet.