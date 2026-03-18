Noah (16) verunglückt: „Der ganze Verein trauert“

Die Nachricht versetzte die sonst so aufgeweckten Fußballer aus St. Ruprecht an der Raab am Dienstag in Schockstarre: Ihr geschätzter Vereinskollege Noah war bei einer Frontalkollision in den Morgenstunden verunglückt. Sein noch so junges Leben wurde binnen Sekunden ausgelöscht. Und seine Mutter, die mit ihm im Auto saß, musste mit schweren Verletzungen in das LKH Weiz gebracht werden.