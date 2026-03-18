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Junger Fußballer tot

Noah (16) verunglückt: „Der ganze Verein trauert“

Steiermark
18.03.2026 11:40
Die Feuerwehrkräfte konnten den eingeklemmten Burschen nur noch tot bergen.
Die Feuerwehrkräfte konnten den eingeklemmten Burschen nur noch tot bergen.(Bild: Feuerwehr Kühwiesen)
Porträt von Fanny Gasser
Porträt von Michaela Holzinger
Von Fanny Gasser und Michaela Holzinger

Am Dienstag kam ein junger Steirer bei einem Unfall ums Leben. Der 16-Jährige war nicht nur bei den eingesetzten Feuerwehrkräften bekannt, sondern auch beim Fußballverein FC St. Ruprecht/Raab fest verankert. „Er war ein ganz ein Freundlicher und Lustiger“, sagt Obmann Franz Bloder.

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Die Nachricht versetzte die sonst so aufgeweckten Fußballer aus St. Ruprecht an der Raab am Dienstag in Schockstarre: Ihr geschätzter Vereinskollege Noah war bei einer Frontalkollision in den Morgenstunden verunglückt. Sein noch so junges Leben wurde binnen Sekunden ausgelöscht. Und seine Mutter, die mit ihm im Auto saß, musste mit schweren Verletzungen in das LKH Weiz gebracht werden.

„Es ist so tragisch, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann“, sagt Franz Bloder, Obmann des SC St. Ruprecht/Raab. Kurzerhand sagte er das gestrige Training ab – stattdessen versammelten sie sich zur gemeinsamen Trauer. „Die Jugendlichen sind sehr betroffen, der ganze Verein trauert. Er war ein ganz ein Freundlicher und Lustiger.“

Besonders tragisch: Auch die örtlichen Feuerwehrkräfte, die zur Unfallstelle alarmiert wurden, kannten ihn. „Darum hat die Feuerwehr Weiz die Bergung vollendet“, berichtet Kommandant Leon Christiandl. „Wir hatten direkt danach eine Nachbesprechung und am Nachmittag dann eine weitere. Solche Einsätze sind für uns sehr hart.“

Papa und Bruder im Verein
Vor allem aber durchlebt Noahs Familie aktuell Unvorstellbares. In ihrer Trauer will ihnen Vereinsobmann Bloder zur Seite stehen: „Sein Papa war Trainer bei uns und hat bis zuletzt bei jedem Spiel zugeschaut. Und der ältere Sohn spielt bei uns in der Kampfmannschaft.“

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Diese Mannschaft hat schon am Samstag ihren nächsten Einsatz: Der Heimspiel-Auftakt gegen den SC Burgau steht an und soll den trauernden Spielern Trost spenden. „Wir werden das Spiel austragen, so tragisch es auch ist“, meint Bloder. Die Fußballer werden Trauerschleifen tragen, zudem wird eine Gedenkminute abgehalten. Ob Noahs 17-jähriger Bruder mitspielen wird, ist noch unklar ...

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