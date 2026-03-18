Kinder hinterließen in Kirche Spur der Verwüstung

Schock in der Tiroler Gemeinde in Absam: Zwei Buben im Alter von nur sieben und zehn Jahren sollen für die mutwilligen Beschädigungen in der Pfarrkirche verantwortlich sein. Die Kinder stehen im Verdacht, mehrere Gegenstände angezündet und erheblichen Schaden angerichtet zu haben – entdeckt wurden sie durch einen weiteren Brand in einer Schule.
Ausgerechnet zwei Volksschüler sollen hinter einer Serie von Brandstiftungen stecken. Wie die Polizei berichtet, haben die beiden Buben am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche gezündelt.
Beträchtlichen Schaden angerichtet
Dabei gingen sie alles andere als zimperlich vor: Eine Blumenvase mit Kunstblumen wurde in Brand gesetzt, ebenso mehrere Seiten aus Gotteslobbüchern sowie religiöse Kärtchen. Zusätzlich schütteten die Kinder Desinfektionsmittel aus und entleerten einen Weihwasserkessel auf dem Kirchenboden. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich.
Brand in Schule ließ Burschen auffliegen
Auf die Spur kamen die Ermittler den jungen Tatverdächtigen nur zwei Tage später – durch einen weiteren Vorfall: Am Dienstagnachmittag wurde in einer Schule im Ort ein Mistkübel angezündet. Bei den Nachforschungen gerieten die beiden Buben rasch ins Visier der Polizei.
Geständnis abgelegt
Bei der Befragung legten die Kinder schließlich ein Geständnis ab. Sie gaben zu, sowohl den Brand in der Schule als auch die Vorfälle in der Kirche verursacht zu haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.