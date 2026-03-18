Kinder hinterließen in Kirche Spur der Verwüstung

Schock in der Tiroler Gemeinde in Absam: Zwei Buben im Alter von nur sieben und zehn Jahren sollen für die mutwilligen Beschädigungen in der Pfarrkirche verantwortlich sein. Die Kinder stehen im Verdacht, mehrere Gegenstände angezündet und erheblichen Schaden angerichtet zu haben – entdeckt wurden sie durch einen weiteren Brand in einer Schule.