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Auch Brand in Schule

Kinder hinterließen in Kirche Spur der Verwüstung

Tirol
18.03.2026 11:16
In dieser Kirche im Tiroler Absam kam es zu mutwilligen Sachbeschädigungen.
In dieser Kirche im Tiroler Absam kam es zu mutwilligen Sachbeschädigungen.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schock in der Tiroler Gemeinde in Absam: Zwei Buben im Alter von nur sieben und zehn Jahren sollen für die mutwilligen Beschädigungen in der Pfarrkirche verantwortlich sein. Die Kinder stehen im Verdacht, mehrere Gegenstände angezündet und erheblichen Schaden angerichtet zu haben – entdeckt wurden sie durch einen weiteren Brand in einer Schule.

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Ausgerechnet zwei Volksschüler sollen hinter einer Serie von Brandstiftungen stecken. Wie die Polizei berichtet, haben die beiden Buben am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche gezündelt.

Beträchtlichen Schaden angerichtet
Dabei gingen sie alles andere als zimperlich vor: Eine Blumenvase mit Kunstblumen wurde in Brand gesetzt, ebenso mehrere Seiten aus Gotteslobbüchern sowie religiöse Kärtchen. Zusätzlich schütteten die Kinder Desinfektionsmittel aus und entleerten einen Weihwasserkessel auf dem Kirchenboden. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich.

Brand in Schule ließ Burschen auffliegen
Auf die Spur kamen die Ermittler den jungen Tatverdächtigen nur zwei Tage später – durch einen weiteren Vorfall: Am Dienstagnachmittag wurde in einer Schule im Ort ein Mistkübel angezündet. Bei den Nachforschungen gerieten die beiden Buben rasch ins Visier der Polizei.

Lesen Sie auch:
In einer Kirche in Absam schlugen die Vandalen zu (Symbolbild).
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16.03.2026

Geständnis abgelegt
Bei der Befragung legten die Kinder schließlich ein Geständnis ab. Sie gaben zu, sowohl den Brand in der Schule als auch die Vorfälle in der Kirche verursacht zu haben.

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