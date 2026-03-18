Ex-Teamkicker gesteht Messerattacke auf Verwandten

„Nur“ entferntes Familienmitglied

Die Messerattacke auf einen Verwandten räumte Promes allerdings ein, wenngleich es sich bei dem Opfer „nur“ um ein entferntes Familienmitglied gehandelt habe und nicht, wie kolportiert, um einen Cousin – was auch immer diese Unterscheidung für einen Sinn haben mag. Der Ex-Teamspieler argumentierte nun, dass er im Zuge eines Streits um gestohlenen Schmuck aus einem plötzlichen Gefühlsausbruch heraus mit einem Taschenmesser zugestochen habe – und das lediglich einmal. Ein Gutachter soll nun den psychischen Zustand von Promes beurteilen, womöglich zielt die Verteidigung auf Notwehr oder Ausnahmesituation ab ...