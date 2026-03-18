Erste Set-Fotos zeigen neue Stars im Kult-Look!

Jetzt wird’s wieder richtig heiß am Strand! Die Kult-Serie Baywatch feiert 2026 ihr großes Comeback – und die ersten Bilder vom Set sorgen schon jetzt für Aufregung.
Influencer und Schauspieler Noah Beck wurde am Dienstagmorgen (17. März) in Los Angeles beim Dreh gesichtet – oben ohne, durchtrainiert, geschniegelt wie ein echter Rettungsschwimmer!
Gemeinsam mit Co-Star Jessica Belkin sah man ihn mit der legendären Rettungsboje in der Hand am Strand.
Der rote Kult-Badeanzug ist zurück!
Besonders ein Detail lässt Fans durchdrehen: Jessica Belkin trägt den legendären roten Einteiler, der einst durch Pamela Anderson weltberühmt wurde. Der ikonische Look bleibt also erhalten – nur mit neuer Generation!
Neue Stars sorgen für frischen Beach-Glamour
Auch weitere Newcomer stehen bereits in den Startlöchern: Brooks Nader und Livvy Dunne wurden jetzt erstmals beim Training für die Serie am Strand von Los Angeles gesichtet. Während Livvy in einem blauen Polka-Dot-Badeanzug trainierte, setzte Brooks auf einen schwarzen Trainingssuit– beide mitten in ihren Durchbruch-Rollen für das „Baywatch“-Reboot.
Mega-Comeback mit alten und neuen Stars
Der US-Sender Fox Broadcasting Company bringt die Erfolgsserie zurück – und setzt auf Nostalgie pur! So kehrt David Chokachi in seiner Rolle als Cody Madison zurück.
Für frischen Wind sorgt dagegen Stephen Amell: Er spielt Hobie Buchannon, den Sohn von Kult-Retter Mitch Buchannon – der einst von David Hasselhoff verkörpert wurde. Jessica Belkin verkörpert Hobies entfremdete Tochter.
Action, Drama, Strand – alles wie früher?
Die neue Serie soll direkt an die Original-Story anknüpfen und den klassischen Mix aus Action, Drama und heißen Beach-Szenen liefern. Erste Eindrücke vom Set zeigen: Der „Baywatch“-Spirit lebt – moderner, aber genauso sexy wie damals.
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