Erste Set-Fotos zeigen neue Stars im Kult-Look!

Neue Stars sorgen für frischen Beach-Glamour

Auch weitere Newcomer stehen bereits in den Startlöchern: Brooks Nader und Livvy Dunne wurden jetzt erstmals beim Training für die Serie am Strand von Los Angeles gesichtet. Während Livvy in einem blauen Polka-Dot-Badeanzug trainierte, setzte Brooks auf einen schwarzen Trainingssuit– beide mitten in ihren Durchbruch-Rollen für das „Baywatch“-Reboot.