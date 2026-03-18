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„Baywatch“ ist zurück!

Erste Set-Fotos zeigen neue Stars im Kult-Look!

Society International
18.03.2026 12:00
Noah Beck und Jessica Belkin sind die neuen Rettungsschwimmer am Strand von Malibu!
Noah Beck und Jessica Belkin sind die neuen Rettungsschwimmer am Strand von Malibu!(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt wird’s wieder richtig heiß am Strand! Die Kult-Serie Baywatch feiert 2026 ihr großes Comeback – und die ersten Bilder vom Set sorgen schon jetzt für Aufregung.

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Influencer und Schauspieler Noah Beck wurde am Dienstagmorgen (17. März) in Los Angeles beim Dreh gesichtet – oben ohne, durchtrainiert, geschniegelt wie ein echter Rettungsschwimmer!

Gemeinsam mit Co-Star Jessica Belkin sah man ihn mit der legendären Rettungsboje in der Hand am Strand.

Noah Beck und Jessica Belkin
Noah Beck und Jessica Belkin(Bild: PPS/www.PPS.at)

Der rote Kult-Badeanzug ist zurück!
Besonders ein Detail lässt Fans durchdrehen: Jessica Belkin trägt den legendären roten Einteiler, der einst durch Pamela Anderson weltberühmt wurde. Der ikonische Look bleibt also erhalten – nur mit neuer Generation!

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Neue Stars sorgen für frischen Beach-Glamour
Auch weitere Newcomer stehen bereits in den Startlöchern: Brooks Nader und Livvy Dunne wurden jetzt erstmals beim Training für die Serie am Strand von Los Angeles gesichtet. Während Livvy in einem blauen Polka-Dot-Badeanzug trainierte, setzte Brooks auf einen schwarzen Trainingssuit– beide mitten in ihren Durchbruch-Rollen für das „Baywatch“-Reboot.

Brooks Nader
Brooks Nader(Bild: PPS/www.PPS.at)
Livvy Dunne
Livvy Dunne(Bild: PPS/www.PPS.at)

Mega-Comeback mit alten und neuen Stars
Der US-Sender Fox Broadcasting Company bringt die Erfolgsserie zurück – und setzt auf Nostalgie pur! So kehrt David Chokachi in seiner Rolle als Cody Madison zurück.

Für frischen Wind sorgt dagegen Stephen Amell: Er spielt Hobie Buchannon, den Sohn von Kult-Retter Mitch Buchannon – der einst von David Hasselhoff verkörpert wurde. Jessica Belkin verkörpert Hobies entfremdete Tochter. 

David Hasselhoff wurde mit „Baywatch“ quasi zur Legende. Jetzt feiert die Serie mit neuem Cast ...
David Hasselhoff wurde mit „Baywatch“ quasi zur Legende. Jetzt feiert die Serie mit neuem Cast ein Comeback.(Bild: IAN WALDIE / EPA / picturedesk.com)

Action, Drama, Strand – alles wie früher?
Die neue Serie soll direkt an die Original-Story anknüpfen und den klassischen Mix aus Action, Drama und heißen Beach-Szenen liefern. Erste Eindrücke vom Set zeigen: Der „Baywatch“-Spirit lebt – moderner, aber genauso sexy wie damals.

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