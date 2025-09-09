Renault Clio: Europas Bestseller wird völlig neu

Motoren: Benzin und Hybrid

Rein elektrisch gibt es den Clio nicht – dafür stehen die künftigen Modelle R4 und R5. Beim Clio bilden ein 115-PS-Dreizylinder-Benziner und ein Vollhybrid die Basis, das schwachbrüstige 67-PS-Aggregat wandert zum Alteisen. Der Hybrid hat jetzt 160 PS und kann im Stadtverkehr bis zu 80 Prozent rein elektrisch fahren. Sein Normverbrauch liegt bei 3,9 l/100 km.