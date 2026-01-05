VW blickt im ID.Polo-Cockpit gaaanz weit zurück

Mindestens so viel Hightech wie in anderen aktuellen Autos, deren Interieur aber etwas seelenlos wirkt. Doch die Optik ist mindestens so gewinnend wie das Äußere des neuen Renault 5 und auch die Bedienbarkeit orientiert sich in gewisser Weise an den 80er-Jahren – mit klaren Linien und echten Tasten, ohne pseudo-modernen Tatsch-Wahnsinn. Okay, beim Touchscreen bleibt es natürlich, aber der wirkt herrlich kreativ.