Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorbild Golf I

VW blickt im ID.Polo-Cockpit gaaanz weit zurück

Motor
05.01.2026 14:01
Der Golf I ist dem ID. Polo ins Cockpit geschrieben.
Der Golf I ist dem ID. Polo ins Cockpit geschrieben.(Bild: Volkswagen)

VW erinnert sich endlich an seine Vergangenheit und holt ein ganzes Stück davon in die Neuzeit: Der ID. Polo bekommt Armaturen, die charmant an das Cockpit des Golf I erinnern – und doch absolut Hightech sind.

0 Kommentare

Mindestens so viel Hightech wie in anderen aktuellen Autos, deren Interieur aber etwas seelenlos wirkt. Doch die Optik ist mindestens so gewinnend wie das Äußere des neuen Renault 5 und auch die Bedienbarkeit orientiert sich in gewisser Weise an den 80er-Jahren – mit klaren Linien und echten Tasten, ohne pseudo-modernen Tatsch-Wahnsinn. Okay, beim Touchscreen bleibt es natürlich, aber der wirkt herrlich kreativ.

Ausgerechnet der ID. Polo, der dieses Jahr als erschwinglicher Einstieg in die E-Mobilität startet, zeigt, wie sich ein modernes Auto anfühlen soll: warm, aufgeräumt, sympathisch. Kein unsäglich unpraktischer Touchslider, keine Fehlbedienungen am Lenkrad mehr. Und das Display wirkt um Klassen hochwertiger, weil die „hängende Unterlippe“ aktueller ID-Modelle wegfällt.

„Klare physische Tasten sorgen für Stabilität und Vertrauen“, sagt Chefdesigner Andreas Mindt. Sein Motto: Pure Positive - positiv in Haptik, Stimmung und Bedienung.

(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)

Das Cockpit wirkt klar horizontal gegliedert, mit zwei großen Displays auf einer Linie: 10,25 Zoll hinter dem Lenkrad, knapp 13 Zoll in der Mitte fürs Infotainment. Darunter eine separate Leiste für Klimabedienung und Warnblinker – endlich wieder blind ertastbar. Zwischen den Sitzen sitzt ein echter Lautstärke-Drehregler, der auch Songwechsel erlaubt. So einfach, so gut.

(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)

Keine Zwangsbeglückung mit Golf-Design
Ein neues ID.Light zieht sich quer durchs Cockpit bis in die Türen und kommuniziert mit dem Fahrer per Lichtsignalen – etwa beim Abbiegen, Laden oder Warnen. Und für Nostalgiker hat VW ein echtes Schmankerl eingebaut: die „Retro-Anzeige“. Ein Knopfdruck genügt – und die digitalen Anzeigen verwandeln sich in eine Optik wie im Golf I der 1980er. Sogar die Nadelgrafik im Tacho wippt charmant altmodisch.

Material und Anmutung? Eine Klasse höher, als man in der Kompaktklasse erwarten würde. Stoffbespannte Oberflächen, feine Haptik an Tasten und Griffen, dazu eine helle, freundliche Grundstimmung – der ID. Polo will nicht nur praktisch, sondern sympathisch sein.

Technisch geht’s ebenfalls nach vorn: „Travel Assist 3.0“ erkennt jetzt rote Ampeln und Stoppschilder, One-Pedal-Driving soll das Fahren im Stadtverkehr entspannter machen und die neue Software bringt Over-the-Air-Updates mit.

Lesen Sie auch:
Tradition verdichtet
VW ID.Polo: 25.000-€-Stromer erfindet ID-Reihe neu
16.12.2025

Der ID. Polo ist kein kalter Rechner auf Rädern, sondern ein digitaler Freund mit Charakter – einer, der weiß, woher er kommt.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
297.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
231.988 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
156.356 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Motor
Vorbild Golf I
VW blickt im ID.Polo-Cockpit gaaanz weit zurück
Großstadt-Studie
Tempo 30: Weniger Unfälle, kaum längere Fahrzeit
Mit V wie Flügel
Wie es weitergeht? Es bleibt laut bei Lamborghini!
E-Auto-Quote bei 96%!
Norwegen drängt Verbrenner fast völlig vom Markt
Per Solaranlage
Dieses Elektromotorrad soll sich selbst laden!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf