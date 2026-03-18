Red Bull Salzburg: Eine Bilanz wie im Albtraum

Leistungsträger nur mehr Reservisten

Und auch mit der Disziplin scheinen es die Spieler nicht allzu genau zu nehmen. Fünf Platzverweise kassierten die Bullen in dieser Saison bereits. Man muss auf die Saison 2016/17 zurückblicken, um eine zu finden, in der es – nach 36 Spieltagen, wohlgemerkt – mehr waren (sechs). Vermeintliche Leistungsträger bekleiden nur mehr eine Nebenrolle oder sind – wie Maurits Kjaergaard – gar nur noch Tribünenhocker.