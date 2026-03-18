Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Reicht die Spritpreisbremse der Regierung aus?

Forum
18.03.2026 11:42
Benzin bei 1,80 Euro, Diesel über 2 Euro: Wird Tanken durch die Maßnahmen endlich günstiger?
Benzin bei 1,80 Euro, Diesel über 2 Euro: Wird Tanken durch die Maßnahmen endlich günstiger?(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen zur Senkung des Spritpreises geeinigt: Für Raffinerien und Tankstellen wird ein Margendeckel eingeführt; die Mineralölsteuer soll befristet gesenkt werden. Unsere Frage des Tages vom 18. März lautet: „10 Cent pro Liter weniger: Reicht die Spritpreisbremse der Regierung aus?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie die Maßnahmen zur Senkung des Spritpreises? Denken Sie, dass die Preise spürbar sinken werden, oder wären andere Maßnahmen effektiver gewesen? Wirken sich die Preisschwankungen auf Ihr Tankverhalten aus?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
18.03.2026 11:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
199.731 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
157.464 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
130.849 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1676 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Chatkontrolle: Kinderschutz oder Überwachung?
Frage des Tages
Rote Zahlen bei ÖGK: Spüren Sie die Auswirkungen?
Diskutieren Sie mit!
Zu viele Regeln – zu wenig Eigenverantwortung?
Frage des Tages
Soll Österreich beim Nein zur Atomkraft bleiben?
Diskutieren Sie mit!
Häusliche Gewalt: Welche Reformen braucht es?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf