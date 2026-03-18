Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen zur Senkung des Spritpreises geeinigt: Für Raffinerien und Tankstellen wird ein Margendeckel eingeführt; die Mineralölsteuer soll befristet gesenkt werden. Unsere Frage des Tages vom 18. März lautet: „10 Cent pro Liter weniger: Reicht die Spritpreisbremse der Regierung aus?“