Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen zur Senkung des Spritpreises geeinigt: Für Raffinerien und Tankstellen wird ein Margendeckel eingeführt; die Mineralölsteuer soll befristet gesenkt werden. Unsere Frage des Tages vom 18. März lautet: „10 Cent pro Liter weniger: Reicht die Spritpreisbremse der Regierung aus?“
Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie die Maßnahmen zur Senkung des Spritpreises? Denken Sie, dass die Preise spürbar sinken werden, oder wären andere Maßnahmen effektiver gewesen? Wirken sich die Preisschwankungen auf Ihr Tankverhalten aus?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
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