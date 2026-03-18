Nach Festnahme
Mann im Iran wegen Israel-Spionage hingerichtet
Der Iran hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Spion des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad hingerichtet. Das Todesurteil wurde am Mittwochfrüh vollstreckt.
Laut Angaben wurde der Mann bereits im vergangenen Jahr während des Zwölftagekriegs festgenommen. Die Festnahme erfolgte demnach in einer ländlichen Region westlich der Hauptstadt Teheran.
Satellitentelefone gefunden
Bei der Festnahme seien eine große Menge Bargeld sowie Spionage- und Satellitentelefone gefunden worden, heißt es laut der Nachrichtenagentur Tasnim. Dem Mann wurde vorgeworfen, Bilder und Informationen über sensible Anlagen an den Mossad übermittelt zu haben.
In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Männer hingerichtet, denen Irans Justiz eine Verbindung zum israelischen Geheimdienst vorwirft. Israel hatte im Juni 2025 zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Irans Justiz klagte nach dem Krieg viele Männer wegen mutmaßlicher Spionage für Israel an oder verurteilte sie zum Tode. Mehr als zehn Menschen wurden in diesem Zusammenhang bereits exekutiert.
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