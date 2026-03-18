Gleich drei Ski-Damen hören nach Weltcupfinale auf

Ilka Stuhec wird am Wochenende in Kvitfjell ihre letzten beiden Speedrennen bestreiten. Die zweifache Weltmeisterin tritt noch einmal in Abfahrt und Super-G an. „Ich möchte in den letzten beiden Rennen so abschneiden wie immer – maximal vorbereitet und wettbewerbsfähig, um die schnellste Zeit zu erzielen“, erklärte die 35-Jährige, die insgesamt elf Weltcupsiege feiern konnte. Auf große Abschiedsaktionen will sie bewusst verzichten. „Nach dem kommenden Sonntag wird für alles andere noch genügend Zeit sein.“