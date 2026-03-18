Gleich drei Ski-Damen hören nach Weltcupfinale auf

Im Ski-Weltcup gibt es weitere Rücktritte zu vermelden: Gleich drei Athletinnen beenden nach dem Saisonfinale in Kvitfjell (Norwegen) ihre Karriere. Ilka Stuhec, Ana Bucik Jogan und Asa Ando schlagen ein neues Kapitel auf.
Mit dem nahenden Saisonende häufen sich im Ski-Zirkus die Abschiedsmeldungen. Nach den Rücktritten von Romed Baumann und Christina Ager aus Österreich sowie den Franzosen Adrien Theaux, Clara Direz und Alexis Pinturault und dem Südtiroler Simon Maurberger ziehen nun auch drei Damen einen Schlussstrich.
Ilka Stuhec wird am Wochenende in Kvitfjell ihre letzten beiden Speedrennen bestreiten. Die zweifache Weltmeisterin tritt noch einmal in Abfahrt und Super-G an. „Ich möchte in den letzten beiden Rennen so abschneiden wie immer – maximal vorbereitet und wettbewerbsfähig, um die schnellste Zeit zu erzielen“, erklärte die 35-Jährige, die insgesamt elf Weltcupsiege feiern konnte. Auf große Abschiedsaktionen will sie bewusst verzichten. „Nach dem kommenden Sonntag wird für alles andere noch genügend Zeit sein.“
Auch Ana Bucik Jogan kehrt nicht mehr in den Weltcup zurück. Die 32-jährige Slowenin verabschiedete sich über Social Media von ihren Fans. „Vielen Dank an alle, die an mich geglaubt und mich auf dieser Reise angefeuert haben. Eure Unterstützung hat alles bedeutet.“ Seit 2014 fuhr Bucik Jogan im Weltcup. Ihren größten Erfolg feierte die Technik-Spezialistin 2018 mit dem dritten Platz in der Kombination in der Lenzerheide.
Liensberger an Japanerin: „Du warst eine echte Inspiration“
Ebenfalls ihre Karriere beendet Asa Ando. Die 29-jährige Japanerin fuhr im Weltcup sechsmal in die Top 20, ihr bestes Ergebnis war Rang 15 beim Slalom am Semmering. In einem emotionalen Posting blickte sie auf ihre Laufbahn zurück: „Es gab viele große Momente und viele Tiefschläge, besonders in den vergangenen Jahren. Ich habe meine Träume verfolgt, das hat mir alles bedeutet.“
ÖSV-Ass Kathi Liensberger kommentierte: „Du warst eine echte Inspiration für den Skisport, Asa – vielen Dank für die tolle Zeit, die ich mit dir auf der Piste verbracht habe. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.“
Mit den drei Rücktritten verliert der Ski-Weltcup weitere bekannte Gesichter und für das Trio beginnt nun ein neues Kapitel abseits der Rennpisten.
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