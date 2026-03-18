Walkner hört beim Comeback auf einen Elitesoldaten

Portugal klingt nach Urlaub. Doch auf Matthias Walkner wartet dort ab Mittwoch ein wilder Ritt. Es ist das Comeback des Dakar-Siegers von 2018 in der Rallye-Raid-WM, zweieinhalb Jahre nach seinem verheerenden Sturz im Training mit dem Motorrad. Auf zwei Rädern feierte der Salzburger seine Erfolge im Alleingang. Im Buggy quatscht ihm nun ständig jemand ins Ohr – Copilot Oliver Pyerin. Ein ehemaliger Elitesoldat. Den kann nichts erschüttern. Zumindest fast