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Dakar-Sieger im Buggy

Walkner hört beim Comeback auf einen Elitesoldaten

Motorsport
18.03.2026 12:30
Matthias Walkner freut sich über sein Comeback in der Rallye-Raid-WM.
Matthias Walkner freut sich über sein Comeback in der Rallye-Raid-WM.(Bild: KIN MARCIN ALL TERRAIN)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Für sein Comeback in der Rallye-Raid-WM setzte sich Dakar-Sieger Matthias Walkner einen Freund als „Co“ in den Buggy – und zwar nicht irgendeinen: Oliver Pyerin war zuvor Elitesoldat. Gut so, denn schon die Generalprobe nichts für Zartbesaitete.

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Portugal klingt nach Urlaub. Doch auf Matthias Walkner wartet dort ab Mittwoch ein wilder Ritt. Es ist das Comeback des Dakar-Siegers von 2018 in der Rallye-Raid-WM, zweieinhalb Jahre nach seinem verheerenden Sturz im Training mit dem Motorrad. Auf zwei Rädern feierte der Salzburger seine Erfolge im Alleingang. Im Buggy quatscht ihm nun ständig jemand ins Ohr – Copilot Oliver Pyerin. Ein ehemaliger Elitesoldat. Den kann nichts erschüttern. Zumindest fast

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