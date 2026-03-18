Walkner hört beim Comeback auf einen Elitesoldaten

Für sein Comeback in der Rallye-Raid-WM setzte sich Dakar-Sieger Matthias Walkner einen Freund als „Co“ in den Buggy – und zwar nicht irgendeinen: Oliver Pyerin war zuvor Elitesoldat. Gut so, denn schon die Generalprobe nichts für Zartbesaitete.
Portugal klingt nach Urlaub. Doch auf Matthias Walkner wartet dort ab Mittwoch ein wilder Ritt. Es ist das Comeback des Dakar-Siegers von 2018 in der Rallye-Raid-WM, zweieinhalb Jahre nach seinem verheerenden Sturz im Training mit dem Motorrad. Auf zwei Rädern feierte der Salzburger seine Erfolge im Alleingang. Im Buggy quatscht ihm nun ständig jemand ins Ohr – Copilot Oliver Pyerin. Ein ehemaliger Elitesoldat. Den kann nichts erschüttern. Zumindest fast
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