Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ried oder LASK?

Fürs Cup-Finale muss auch das Tor im Visier sein

Oberösterreich
18.03.2026 11:20
Können die Linzer um Adeniran (l.) einen Treffer erzielen und ins Finale einziehen?
Können die Linzer um Adeniran (l.) einen Treffer erzielen und ins Finale einziehen?(Bild: GEPA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

14 Tage später als ursprünglich geplant steigt am Mittwoch das brisante Cup-Derby zwischen Ried und LASK um das Endspiel. Um zu siegen, müssen die Linzer aber klar an der Effizienz arbeiten. Denn zuletzt benötigte die Mannschaft von Didi Kühbauer 22,5 Torschüsse (!) für einen Treffer. 

0 Kommentare

Wer nicht schießt, der kann auch nicht treffen. Dieser Satz ist beim LASK in der laufenden Saison fast schon zur Lebensweisheit geworden. Geschossen wurde bei den Linzern nämlich wie am Schießstand: viel, oft und aus jeder Lage. Alleine beim letzten 0:0 in der Liga gegen Hartberg feuerten die Schwarz-Weißen satte 28 Torschüsse ab. Chancen in Hülle in Fülle, aber das Tornetz bleibt so unbeeindruckt wie ein Türsteher um drei Uhr in der Früh. Da kommt einfach wenig rein!

Jene Torlethargie muss sich im Cup-Halbfinalderby heute gegen Ried unbedingt ändern, falls man am 1. Mai gegen Altach um den ersten Cup-Titel seit 1965 spielen will. Das wissen auch die Protagonisten. „Es wird wichtig, dass wir mental bereit sind, den Kampf anzunehmen. Dass wir einfach Feuer und Flamme am Platz sind, dann können wir das Spiel gewinnen“, sagt ÖFB-Rückkehrer Sasa Kalajdzic.

(Bild: GEPA)

Kühlen Kopf bewahren
Trainer Didi Kühbauer merkt an: „Wichtig wird sein, physisch sehr präsent zu sein und zugleich einen kühlen Kopf zu bewahren.“ Wohl auch vor dem Gehäuse! Denn auch in den beiden Liga-Duellen gegen die Innviertler hatten die Linzer einen klaren Torschussvorteil. Beim bitteren Heim-1:3 lag das Torschussverhältnis bei 21:13. Noch deutlicher wurde es beim 1:1 vor einem Monat: 24:7! Der Ausgleich gelang erst in der 103. Minute per Elfmeter durch Usor inklusive Rudelbildung der beiden Teams.

Was einen Wert von 45:20 Torschüsse ergibt. Sprich: Der LASK benötigt im Schnitt 22,5 Torschüsse für einen Treffer. Die Innviertler jubeln indes bereits nach jedem fünften Versuch. Effizienz sieht anders aus. Doch Derbys und erst recht der Cup haben ihre eigenen Gesetze. Und da man für einen Finaleinzug mindestens einen Treffer benötigt, darf man gespannt sein, wie zielsicher die Linzer Sturmreihe im Innviertel sein wird. Der (Tor-)Nebel wird sich wohl heute lichten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.03.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
199.731 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
157.464 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
130.849 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1676 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Oberösterreich
Michelin Guide 2026
Zwei neue Sternerestaurants in Oberösterreich
Ried oder LASK?
Fürs Cup-Finale muss auch das Tor im Visier sein
Krone Plus Logo
Abriss hat begonnen
Für 300 Jahre altes Sacherl schlägt letzte Stunde
Nach Förder-Stopp
„Wer streicht wie Babler, nimmt Kindern Vorbilder“
Betreiber verzweifelt
Ladendieben ist sogar die Videoüberwachung egal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf