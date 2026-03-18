Fürs Cup-Finale muss auch das Tor im Visier sein

Wer nicht schießt, der kann auch nicht treffen. Dieser Satz ist beim LASK in der laufenden Saison fast schon zur Lebensweisheit geworden. Geschossen wurde bei den Linzern nämlich wie am Schießstand: viel, oft und aus jeder Lage. Alleine beim letzten 0:0 in der Liga gegen Hartberg feuerten die Schwarz-Weißen satte 28 Torschüsse ab. Chancen in Hülle in Fülle, aber das Tornetz bleibt so unbeeindruckt wie ein Türsteher um drei Uhr in der Früh. Da kommt einfach wenig rein!