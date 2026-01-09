Kia EV2 als Mini-SUV mit Mega-Beinfreiheit

Navi nicht immer dabei

Tasten wurden aufs Wesentliche reduziert, nicht zu viele, nicht zu wenige. Vorbildlich. Stets eingebaut ist der Dreierpack aus zwei 12,3- und einem 5,3-Zoll-Display für Fahrinformationen und Infotainment. Allerdings: Nicht alle Ausstattungslinien haben ein Navi integriert, dafür kann man Apple Carplay und Android Auto kabellos verwenden. Der Haken: Nur beim integrierten Navi gibt es auch einen EV Route Planer, der Ladestopps berechnet und die Akkus schon automatisch vorkonditioniert, bevor man eine Ladesäule ansteuert. Das muss andernfalls manuell erledigt werden.