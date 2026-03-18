Vier ÖLV-Damen wollen bei Hallen-WM ins Halbfinale

„Das wird sicher nicht leicht, ist aber auch nicht unmöglich!“

„Ich will jedenfalls in Richtung PB laufen und den Rekord attackieren“, sagte Strametz und erläuterte ergänzend: „Bei meinen 7,97 habe ich den Start nicht perfekt erwischt, da könnte also noch was drinnen sein, das wird man aber für das Semifinale auch brauchen. Um ins Finale zu kommen, ist wahrscheinlich eine tiefe 7,90er-Zeit nötig, das wird sicher nicht leicht, ist aber auch nicht unmöglich.“