Übergriffe: Wie Thermen nun gegen Männer vorgehen

Eine Therme zieht die Notbremse: Nach wiederholten Übergriffen durch Männer muss die Einlasspolitik deutlich verschärft werden. Ab sofort wird auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet, Gruppen müssen sich vorab ankündigen. Auch andere Bäder reagieren auf Vorfälle sexueller Belästigung und ungustiöses Verhalten.
In der Havel-Therme wird Gästen der Einlass verwehrt, obwohl die Kapazität noch gar nicht ausgeschöpft wird. Und zwar dann, wenn es zu viele Besucher vom selben Geschlecht gibt. Eine neue Einlassregel besagt, dass nur noch maximal 20 Prozent mehr Männer hineindürfen als Frauen – und umgekehrt. Auch Gruppen ab drei Personen – ausgenommen Familien mit Kindern – müssen sich spätestens zwei Tage vorher per E-Mail anmelden, um eingelassen zu werden.
