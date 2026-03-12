Wann aus Bitte an Polizei Amtsmissbrauch wird

Trump: Hoher Ölpreis ist gut für die USA
So schnell kann's gehen! Erst wurde eine Kärntnerin als Raserin von der Polizei aufgehalten – dann landete sie wegen versuchter Korruption auf der Anklagebank. Denn sie hatte das gemacht, was wohl viele Autolenker versuchen: Sich herausreden versuchen und um eine mildere Bestrafung betteln.
„Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet“, gesteht die 50-jährige Unternehmerin gleich zu Prozessbeginn am Klagenfurter Landesgericht ein.
