Gewessler wird nicht beim VfGH angeklagt

Die Freiheitlichen hatten diesen damit begründet, dass Gewessler mit dem von ihr verkündeten Baustopp des Laubtunnels und weiterer Straßenbauprojekte das Bundesstraßengesetz „vorsätzlich verletzt“ habe. Dabei beriefen sie sich auf zwei Gutachten, die die Wirtschaftskammer Wien in Auftrag gegeben hatte. Es gehe um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Parlament und Regierung, sagte der Abgeordnete Michael Schilchegger. Ministerinnen und Minister hätten geltende Gesetze zu vollziehen und dürften nicht gegenteilige Weisungen erteilen.