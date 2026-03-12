Sturz-Drama um Kläbo! Siegesserie gerissen

Der Sturz Kläbos war so massiv, dass er danach mit einem Rettungswagen ins Spital zu einem Check gebracht werden musste. In den Sturz waren vier von sechs Läufern verwickelt, Kläbo kam mit dem US-Amerikaner Ben Ogden aneinander. Er stürzte mit dem Hinterkopf auf den Schnee. „Es ist unglaublich eisig da draußen. Ich hab das Gleichgewicht verloren und bin einfach gestürzt“, sagte Ogden. Kläbo blieb vorerst bäuchlings im Schnee liegen, ehe er aufstand und von der Strecke geführt wurde.