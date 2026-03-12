Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Goldhamster gezeichnet

Sturz-Drama um Kläbo! Siegesserie gerissen

Wintersport
12.03.2026 21:07
Langlauf-Topstar Johannes Hösflot Kläbo stürtze und schleppte sich gezeichnet ins Ziel.
Langlauf-Topstar Johannes Hösflot Kläbo stürtze und schleppte sich gezeichnet ins Ziel.(Bild: Krone KREATIV/AP/Lise Aserud)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unfassbar, aber wahr: Die Siegesserie von Langlauf-Topstar Johannes Hösflot Kläbo ist am Donnerstag zu Ende gegangen – mit einem heftigen Sturz!

0 Kommentare

Nach sechs Weltcupsiegen in Folge sowie sechs Mal Olympia-Gold bei den Spielen in Mailand/Cortina blieb der norwegische Dominator im Sprint-Halbfinale bei hohem Tempo zunächst liegen, und schleppte sich dann ins Ziel. Der Sieg ging an seinen Landsmann Ansgar Evensen vor dem Tschechen Jiri Tuz. Rang drei ging mit Kristian Kollerud an einen weiteren Norweger.

(Bild: AP/Lise Aserud)
(Bild: AFP/LISE ASERUD)
(Bild: AP/Lise Aserud)

Der Sturz Kläbos war so massiv, dass er danach mit einem Rettungswagen ins Spital zu einem Check gebracht werden musste. In den Sturz waren vier von sechs Läufern verwickelt, Kläbo kam mit dem US-Amerikaner Ben Ogden aneinander. Er stürzte mit dem Hinterkopf auf den Schnee. „Es ist unglaublich eisig da draußen. Ich hab das Gleichgewicht verloren und bin einfach gestürzt“, sagte Ogden. Kläbo blieb vorerst bäuchlings im Schnee liegen, ehe er aufstand und von der Strecke geführt wurde.

„Heftiger Sturz muss ernst genommen werden“
„Er ist bei Bewusstsein, aber es war ein heftiger Sturz, und das muss ernst genommen werden. Ich sehe es positiv, dass es anscheinend nichts Ernstes ist, aber das hängt von der Person ab“, sagte Mannschaftsarzt Ove Feragen dem staatlichen Sender NRK. Kläbos nächstes geplantes Rennen ist das 50 km lange Freistil-Massenstartrennen am Samstag am selben Austragungsort.

Österreicher in Quali out
Im Sprintrennen der Männer schieden am Donnerstag alle vier Österreicher Michael Föttinger, Benjamin Moser, Erik Engel und Lukas Mrkonjic in der Qualifikation aus. Das gleiche Schicksal ereilte Heidi Bucher und Magdalena Scherz im Frauen-Sprint, den die Schwedin Jonna Sundling gewann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
12.03.2026 21:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mailand
WeltcupsiegGoldSchnee
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
324.613 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
187.190 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.024 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Außenpolitik
Brand auf Flugzeugträger ++ Vertriebene in Gefahr
1315 mal kommentiert
Der Brand an Bord der USS Gerald R. Ford soll nicht im Zusammenhang mit dem Kampfeinsatz stehen.
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Wintersport
Goldhamster gezeichnet
Sturz-Drama um Kläbo! Siegesserie gerissen
Nur einer in Top-10
Montafon bereits in WM-Form, ÖSV-Asse noch nicht
Paralympics-RTL
Erneut Gold für Aigner, Stary wieder auf Rang drei
Bösartige Kommentare
„Du Schl***e“: Shiffrin zeigt Hass-Nachrichten
„Adlerauge“ Takats:
Skicrosser braucht nach Horror-Sturz jetzt Brille

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf